Publieke lijfstraf voor lesbiennes in Maleisië wekt afschuw

Twee islamitische vrouwen hebben in Maleisië in het openbaar stokslagen gekregen nadat ze waren betrapt terwijl ze seks hadden met elkaar. De twee waren door een sharia-rechtbank in de conservatieve noordoostelijke staat Terengganu veroordeeld tot zes stokslagen.

De twee vrouwen nadat zij schuld bekenden aan homoseksuele activiteiten. Foto EPA

Foto afp

Mensenrechtengroepen, leden van de oppositie en activisten uit de lhbt-gemeenschap spraken hun afschuw uit over het ‘schokkende spektakel’, ook omdat de straf in het openbaar werd voltrokken. Zeker honderd mensen keken toe hoe vrouwelijke gevangenisbewaarders de twee vrouwen - de een 22 jaar, de ander 32 jaar - zes slagen met een dunne rotan stok toedienden op hun rug.

In het verleden hebben vrouwen in Maleisië wel vaker lijfstraffen gekregen wegens overspel, maar het was voor het eerst dat vrouwen zo werden bestraft voor seks met elkaar. Amnesty International noemde het een ‘wrede, onmenselijke en vernederende behandeling die aan marteling grenst’. De mensenrechten-organisatie riep de Maleisische regering op dergelijke straffen onmiddellijk te schrappen. ‘Mensen moeten niet in angst leven omdat zij zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen.’

‘ Opvoeden ’

De Maleisische Vereniging van islamitische advocaten steunde de bestraffing. Vicevoorzitter Abdul Rahim Sinwan zei dat de slagen niet echt pijn doen en slechts tot doel hebben de vrouwen ‘op te voeden’. Volgens hen huilden de vrouwen ook niet, maar ‘betoonden zij berouw’. ‘Berouw voor hun zonde is het uiteindelijke doel.’

Maleisië heeft een tweeledig rechtssysteem waarbij moslims, die ongeveer twee derde van de bevolking uitmaken, wat betreft familierecht en religieuze zaken onder de sharia vallen. Maleisië heeft nog steeds de naam een tamelijk gematigd islamitisch land te zijn, maar de afgelopen jaren is het conservatisme in opmars.

Homoseksualiteit is verboden in Maleisië, maar de lhbt-gemeenschap hoopte dat het klimaat iets gematigder zou worden na het aantreden van de nieuwe regering onder leiding van Mahathir Mohamad in mei dit jaar. Zijn voorganger Najib Razak voerde een luidruchtige campagne tegen homo’s en gebruikte de ‘sodomiewetten’ om zijn politieke tegenstanders vast te zetten. Maar ook onder de nieuwe regering heeft de lhbt-gemeenschap weinig ruimte.

‘Hulp bij normaal leven ’

De minister voor religieuze zaken Mujahid Yusof Rawa wil juist dat de regering maatregelen neemt om het oprukken van afwijkende levensstijlen tegen te gaan en homo’s, biseksuelen en transseksuelen ‘te helpen terug te keren naar het rechte pad en een normaal leven te leiden’.

Vorige maand werden twintig mannen opgepakt tijdens een inval in een nachtclub in Kuala Lumpur die populair is bij de homogemeenschap. De mannen moeten gedwongen therapie ondergaan om van hun ‘illegale gedrag’ af te komen. Volgens een minister was de inval bedoeld om te voorkomen dat ‘de lhbt-cultuur zich nog verder zal verspreiden in onze maatschappij’.