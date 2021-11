Publieke excuses kabinet voor oude Transgenderwet: ‘Overheid heeft mensen recht ontzegd om kinderen te hebben’

Willemijn van Kempen in gesprek met demissionair Minister Ingrid van Engelshoven. Beeld Freek van den Bergh

Het is voor het eerst dat een land publiekelijk excuses aanbiedt voor dergelijke wetgeving, in Nederland van kracht van 1985 tot 2014. ‘Deze wet heeft ongelooflijk veel pijn veroorzaakt bij transgender- en intersekse personen’, aldus Van Engelshoven in de Ridderzaal. ‘De overheid heeft mensen het recht ontzegd om ouder te zijn, om kinderen te hebben. De overheid moet zich er rekenschap van geven dat zij onnodig leed heeft toegevoegd. Dan moet je de personen die het betreft in de ogen kijken als je de excuses uitspreekt op een voor zo’n belangrijke ceremonie passende plek.’

Vorig jaar november bood Van Engelshoven met haar collega-minister Sander Dekker al excuses aan in een bescheiden onlinebijeenkomst. Dat was de voorbode voor deze publiekelijke excuses met een ceremonie. Initiatiefnemer Willemijn van Kempen (60) van de beweging die om deze excuses heeft gevraagd, vertelt over de schade die zij heeft geleden door haar sterilisatie. Die was verplicht toen zij in 1998 haar geslachtsveranderende operaties onderging.

Destijds moest Van Kempen een brief schrijven aan de artsen dat ze haar kinderwens voorgoed vaarwel zegde. ‘Dat was wel het meest vernederend.’ Pas later drong tot haar door wat haar was aangedaan.

Actie

In 2019 begon ze met het Transgender- en Interseksecollectief en andere organisaties een actie om de staat aansprakelijk te stellen voor deze schade. De voorwaarden in de oude Transgenderwet waren immers aantoonbaar in strijd met fundamentele mensenrechten. De actievoerders wilden erkenning, excuses en financiële genoegdoening – en de actie had resultaat. Op hun verzoek kwam, met de excuses van de overheid in november 2020, ook de toezegging van een financiële tegemoetkoming.

‘Een positief statement met een internationale uitstraling’, zo noemt Van Kempen de ceremonie met publieke excuses van de overheid. ‘Ik krijg reacties van over de hele wereld, tot Zuid-Korea aan toe.’

De minister is nog met het Transgendercollectief in gesprek over de uitvoering van de schaderegeling. Want die is niet ruim genoeg’, vindt Van Kempen. ‘Er is geen discussie over geweest. De regeling is ons eenzijdig voorgeschoteld.’

‘Deskundigenverklaring’

Vanaf oktober kunnen degenen die kunnen aantonen dat zij tussen 1985 en 2014 en kort daarna volgens de toen geldende wet een geslachtsoperatie en sterilisatie ondergingen voor wijziging van de geslachtsregistratie, aanspraak maken op een schadevergoeding van 5.000 euro. Er hebben zich inmiddels 420 mensen gemeld, de verwachting is dat dit er ongeveer tweeduizend worden.

‘We hadden er goed aan gedaan dit meer met elkaar te bespreken’, zegt Van Engelshoven. ‘Maar elke regeling moeten we afbakenen. De pijn die mensen elke dag voelen, kun je bovendien met geld nooit helemaal goedmaken.’

Vanaf 2014 zijn operaties niet meer verplicht voor een geslachtsverandering; een ‘deskundigenverklaring’ van een psycholoog voldoet. Inmiddels ligt er een volgend wetsvoorstel: dat niet langer die deskundigenverklaring nodig is om een geslachtsverandering te registreren.