Publiek lachende derde bij Brits verkiezingsdebat

Om de toon van het debat positiever te maken verzocht presentatrice Etchingham premier Boris Johnson (l) en oppositieleider Jeremy Corbyn halverwege het debat elkaar de hand te schudden, hetgeen tenenkrommend was. Beeld AFP

Het studiopubliek moest lachen toen de premier beweerde dat waarheid een belangrijke rol speelt tijdens de verkiezingscampagne, terwijl de socialistische oppositieleider werd uitgelachen na zijn bewering dat het Labour-standpunt met betrekking tot Brexit helder is. Het waren de hoogtepunten van een voorspelbaar debat, dat weinig meningen zal hebben doen veranderen.

Het was voor het eerste in de geschiedenis van de Britse politiek dat twee politieke leiders tegenover elkaar stonden in een televisiestudio. Voor Johnson was deelname aan het ITV-debat in Manchester een risico omdat hij ver voor staat in de opiniepeilingen. Wat dat betreft had zijn tegenstrever niets te verliezen. De tactiek van Johnson was vanaf het eerste moment duidelijk: alle aandacht op Brexit richten en zo vaak mogelijk de campagneslogan Get Brexit Done herhalen, ongeacht de vraag die vanuit het publiek was gesteld.

Zoals verwacht kwam Corbyn in de problemen toen hem meerdere keren werd gevraagd of hij voor of tegen Brexit is. Dat weigerde hij ook nu weer te openbaren. Wat hem betreft is het aan de burgers om in een nieuw referendum te bepalen of ze de deal willen die hij binnen drie maanden met de EU denkt te kunnen sluiten of dat ze helemaal geen Brexit meer willen. Johnson waarschuwde dat het aan de macht brengen van Corbyn een recept is voor aanhoudende onzekerheid en voor niet een maar twee nieuwe referenda.

Onbetrouwbaar

Net als David Cameron dat deed in 2015 zei Johnson dat de kiezers de keuze hebben tussen stabiliteit onder de Conservatieven of chaos onder een coalitie tussen Labour en de Schotse Nationalisten. Corbyn, die boos reageerde op deze suggestie, wilde een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid niet uitsluiten. Op zijn beurt had Johnson moeite met het verwijt, onder meer geuit door een stafmedewerker uit zijn tijd als burgemeester van Londen, dat hij onbetrouwbaar is en gebruikmaakt van mensen.

Corbyn voelde zich meer op zijn gemak toen het ging over het politieke troeteldier van Labour: de gratis gezondheidszorg. Tijdens het debat kwam hij met documenten op de proppen, opgevraagd via de Britse variant op de Wet openbaarheid van bestuur, waaruit moest blijken dat de regering bereid is de National Health Service te betrekken in een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat is de nachtmerrie van veel Britten en Johnson deed er alles aan om duidelijk te maken dat hij de gezondheidszorg nooit zal verkopen aan Amerikaanse Big Pharma.

Tenenkrommend

Johnson wekte enige irritatie door te praten terwijl presentatrice Julia Etchingham aan het woord was, terwijl Corbyn er in het begin wat verstrooid uit zag omdat zijn bril scheef op zijn neus stond. Om de toon van het politieke debat positiever te maken, verzocht Etchingham de twee halverwege het debat, elkaar de hand te schudden, hetgeen tenenkrommend was. Het grootste probleem van het debat was dat de rivalen te weinig ruimte kregen om gedetailleerde antwoorden te geven, zodat het aan de oppervlakte bleef.

Het meest spontane moment kwam op het einde toen gevraagd werd wat ze elkaar voor Kerst zouden willen geven. Corbyn kwam met Dickens’ klassieker A Christmas Carol aanzetten, zodat de premier eens kon zien hoe gemeen de zuinige Scrooge is. Johnson bleek bereid te zijn om een exemplaar van zijn Brexit-akkoord om de kerstboom van zijn opponent te leggen.

Uit een eerste peiling bleek dat 51 procent van de kijkers Johnson als winnaar zag, en 49 Corbyn. Voor laatstgenoemde is dat een goed resultaat omdat de lat voor hem erg laag lag.