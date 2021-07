Publiek kan woensdag in theater Carré afscheid nemen van Peter R. de Vries

Amsterdammers van allerlei komaf herdenken Peter R. de Vries in de Lange Leidse Dwarsstraat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op verzoek van de nabestaanden wordt verspreid over twee dagen in theater Carré in Amsterdam afscheid genomen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die donderdag overleed nadat hij op 6 juli was neergeschoten. Donderdag 22 juli wordt in besloten kring en alleen op uitnodiging afscheid genomen door de familie, dierbaren en mensen die De Vries persoonlijk kenden. Woensdag 21 juli kan het publiek tussen 11 en 20 uur bij de baar een korte groet brengen.

De familie zegt dankbaar te zijn dat Carré voor deze afscheidsdienst de deuren opent. De mensen die woensdag Peter R. de Vries de laatste eer willen bewijzen, hoeven geen coronatest te overleggen. Ze moeten wel anderhalve meter afstand bewaren. De familie waarschuwt dat mogelijk lange wachtrijen kunnen ontstaan.

De gemeente Amsterdam houdt woensdag in de gaten of het niet te druk wordt. Via Twitter kan worden opgeroepen niet meer naar Carré te komen. De familie van Peter R. de Vries roept het publiek op geen bloemen mee te brengen, maar een donatie te doen aan stichting De Gouden Tip, als eerbetoon aan het werk van Peter R. de Vries.