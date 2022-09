Publiciteitsschuwe miljardair die door machtsstrijd bij PSV de schijnwerpers op zich weet gericht

Robert van der Wallen op zijn golfbaan Bernardus in Cromvoirt. Beeld ANP / VRBLD photofilm

Hij is de man die supermarktacties met voetbalplaatjes en spaarzegels voor messensets groot maakte. Toch is de kans groot dat u de Brabantse ‘spaarzegelmiljardair’ Robert van der Wallen (55) niet kent. Hij schreeuwt zijn successen niet van de daken, is niet verwikkeld in aandachttrekkende schandalen en geeft zelden interviews. Liever blijft hij in de luwte.

Wel was hij bereid om in 2016 naar een bijeenkomst voor ondernemers te komen in zijn geboorteplaats Vlierden, waar het Weekblad voor Deurne optekende dat hij niet van de aandacht houdt die zijn plek in de Quote top-100 met zich meebrengt. ‘Ik houd zoveel mogelijk af. Je schiet er niets mee op.’

Nu ziet de publiciteitsschuwe miljardair toch de spotlights op zich gericht. De raad van commissarissen van PSV heeft onder zijn voorzitterschap technisch directeur John de Jong eruit gewerkt. De raad, die op dient te treden als toezichthouder en adviseur, zegde het vertrouwen in hem op. De Jong zag weinig andere keuze dan te vertrekken.

Algemeen directeur Marcel Brands zei dat hij achter De Jong was blijven staan. ‘Ik heb geen prettig gevoel bij de gang van zaken’, reageerde hij. Trainer Ruud van Nistelrooij noemde ‘de timing niet goed, midden in het seizoen’. Gevraagd naar wie nou eigenlijk de baas is bij PSV, de directie of de commissarissen, antwoordde hij: ‘Dat lijkt mij duidelijk als je dit verhaal hoort.’

Het gat met Ajax

Daarmee lijkt er sprake van een machtsstrijd tussen de directie en de raad van commissarissen. Aanleiding voor die strijd is het besluit van de directie om lucratieve aanbiedingen uit Engeland voor Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo af te slaan. De Raad van Commissarissen meent dat PSV de opbrengsten van een dergelijke verkoop hard nodig heeft. Van der Wallen, die van jongs af aan al fan is van PSV, is bezorgd dat het gat met Ajax onoverbrugbaar wordt dankzij financiële successen van die club, zei hij vorig jaar tegen het Eindhovens Dagblad. ‘Ik vind dat wij de laatste jaren te weinig prijzen hebben gewonnen.’

De carrière van de Brabantse ondernemer nam een vlucht in Hongkong. Daar trad hij, na het volgen van de leao (lager economisch en administratief onderwijs) en een periode als supermarktmanager, in dienst van een winkelketen om spaaracties op te zetten. Toen die keten in 1995 failliet ging, richtte hij een bedrijf op dat zich helemaal toelegde op het bedenken en opzetten van acties om klanten te binden.

Een gouden greep, zo bleek: het groeide uit tot multinational BrandLoyalty. Het creëren van een goede bedrijfscultuur acht hij zelf cruciaal voor dit succes. Zo zei hij in 2020 tegen Het Financieele Dagblad dat hij de de toiletten expres zo liet plaatsen dat medewerkers ver moesten lopen, zodat ze elkaar vaker tegen kwamen.

Als baas van dit bedrijf begon Van der Wallen zijn eerste sportavontuur, toen hij in 2012 BrandLoyalty sponsor maakte van de schaatsploeg van Jac Orie. Onder meer Stefan Groothuis en Sven Kramer schaatsten bij dit team. Kramer rekent Van der Wallen nog altijd tot zijn vriendenkring.

Verkocht zijn laatste aandelenpakket

Zijn leven nam een nieuwe wending toen hij een jaar later BrandLoyalty verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Hij zou er nog drie jaar blijven werken als directeur, verkocht toen hij daarmee stopte zijn laatste aandelenpakket, en werd zo miljardair. ‘Ik heb na de verkoop persoonlijk wel een moeilijke periode gehad. Je weet wel, op zoek naar mijn eigen identiteit. Wie ben ik?’, zei hij erover tegen het FD.

Hij stak tientallen miljoenen euro’s in een eigen golfbaan bij de Brabantse plaats Cromvoirt, nam een wijngaard in de VS over, werd mede-eigenaar van het Bossche Michelinsterrenrestaurant Noble en kocht een superjacht en een privéjet. Genoeg voldoening gaf het niet. Hij richtte een eigen investeringsbureau op - waarmee hij dit jaar nog in lingeriemerk Hünkemöller stapte - en werd voorzitter van Spieren voor Spieren, de stichting die behandelingen voor spierziektes van kinderen wil verbeteren.

Maar nog steeds miste hij het om de baas te zijn over een groot bedrijf. Na een gestrande poging om BrandLoyalty weer terug te kopen, presenteerde hij 2020 daarom een nieuw bedrijf: L, dat rechtstreeks de concurrentie aan moet gaan met zijn vorige. Een toekomstvisie voor zijn branche heeft Van der Wallen ook: boodschappen doen wordt grotendeels overgenomen door kunstmatige intelligentie, zegt hij tegen het FD. ‘Als we weten dat jij elke week twee pakken melk drinkt, waarom zou je daarvoor zelf naar de supermarkt moeten lopen om ze te halen?’

In 2016 trad Van der Wallen aan als commissaris bij PSV, om de club te helpen met het werven van geldschieters. Daarbij helpen zijn zakelijk contacten: zelf is hij nota bene ook commissaris bij de hoofdsponsor van PSV, cursusaanbieder GoodHabitz, die op de rug van de shirts prijkt. Ook Jumbo, waar medecommissaris Ton van Veen topman is, is een belangrijke geldschieter. De twee komen er nu achter dat inmenging in de voetbalwereld bijna een garantie is voor drama dat je onherroepelijk uit de zo gekoesterde luwte trekt.