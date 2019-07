Psycholoog adviseerde aanklagers Holleeder om ‘nul contact’ met hem op te bouwen

Aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher in de zwaarbeveiligde rechtbank voorafgaand aan de uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dit blijkt uit een interview met beide officieren van justitie, Sabine Tammes en Lars Stempher, in de Volkskrant. Daartoe voerde de krant het afgelopen anderhalf jaar zes gesprekken met de aanklagers. De psycholoog adviseerde hun ‘nul contact met de verdachte op te bouwen’. ‘We zorgden dat we onbereikbaar voor hem bleven’, zegt Stem­pher. Volgens de aanklagers was dat nodig omdat ‘Holleeder altijd een wig probeert te drijven. Ook tussen ons.’

Tijdens de zittingen en verhoren bij de rechter-commissaris gedroeg Willem Holleeder zich soms als ‘de joviale man’. Stempher: ‘Het voelt heel onnatuurlijk. Iemand doet aardig, maar wij reageren bot.’ Volgens de aanklagers was het het beste om hem afstandelijk te benaderen. Tammes: ‘Dat vindt Holleeder heel vervelend. Maar hij vindt mij sowieso een irritant wicht.’

Het was Holleeders zus Astrid die al voorafgaand aan het proces verklaarde dat haar broer ‘een terroriserend psychopaat en een seriemoordenaar’ is. Op een zitting zei ze daarover: ‘Ik heb geen wraakgevoelens – hij is ziek. Hij kan niet anders. Hij ís zo. Het enige wat helpt zijn vier muren.’

Levenslang

Willem Holleeder werd donderdag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Uit de zes gesprekken blijkt dat de aanklagers ervan uitgaan dat Holleeder verantwoordelijk is voor meer dan de vijf ten laste gelegde moorden. ‘Maar het gaat er niet om wat wij denken’, zegt Stempher, ‘maar wat wij menen te kunnen bewijzen.’

Lars Stempher (44) gaat na de zomer het hoger beroep doen. Sabine Tammes (60) zegt wel ‘klaar te zijn’ met deze strafzaak. Zij werkt al aan de zaak sinds bekend werd dat kroongetuige Fred R. in het aanpalend Passage-proces belastende verklaringen over Holleeder had afgelegd. Toen Lars Stem­pher naast Tammes op de zaak werd gezet, vond hij dat de capaciteit tekortschoot. Samen bewerkstelligden ze dat alle onderzoeken waarin Holleeder voorkomt – meer dan honderd – werden gedigitaliseerd. Ook lieten ze een specialist in het samenstellen van dossiers toevoegen aan het officierenteam, evenals een tweede parketsecretaris en een deskundige op het gebied van criminele Hollandse netwerken die onder meer een tijdlijn in kaart moest brengen.

Ongelofelijk geluk

‘Die uitbreiding was echt noodzakelijk’, zegt Stempher. ‘Gezien de omvang van deze zaak was het anders onverantwoord.’ Een politieteam van veertien mensen, waarin de politie Amsterdam en de Landelijke Eenheid samenwerkten, ondersteunde gedurende het proces het team van het OM. Tijdens de zittingen kon het continu een beroep op hen doen, zodat alternatieve scenario’s die door de verdediging werden ingebracht konden worden geverifieerd of gefalsificeerd.

Tammes en Stempher noemen het ‘een ongelofelijk geluk’ dat het tussen hen ‘zo ontzettend goed matcht’. Voorafgaand aan de zaak-Holleeder kenden ze elkaar niet. Stempher vindt dat het Openbaar Ministerie voorafgaand aan een omvangrijke, langdurige strafzaak beter zou moeten uitzoeken of collega’s goed met elkaar overweg kunnen. ‘Stuur ze bijvoorbeeld uit eten, kijk of er een klik is. Voor ons was het gewoon van hogerhand bepaald. Eigenlijk heeft het Openbaar Ministerie gewoon geluk gehad dat het tussen ons zo goed gaat.’