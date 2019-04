Psychisch onderzoek naar zestal dat grote aanslag in Nederland wilde plegen

Rechtbanktekening van drie van de zes verdachten tijdens de eerste zitting in januari. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie wil een duidelijker beeld krijgen van de psychische gesteldheid van de zes mannen uit Arnhem die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. Nagegaan moet worden of er een kans op herhaling bestaat. Justitie overweegt hiertoe een psychologisch onderzoek van het zestal in het Pieter Baan Centrum.

Het voorstel van justitie werd woensdag geopperd tijdens de tweede pro-formazitting in de zaak tegen de zes mannen. Het onderzoek is nog in volle gang. Volgens het OM weigeren de verdachten mee te werken aan het politieonderzoek naar hun vermeende terreurplan. De mannen willen de inlogcodes van hun telefoons niet afstaan. Justitie moet hierdoor op zoek naar een manier om hun telefoons te kraken.

Tijdens de zitting in de Rotterdamse rechtbank waren slechts twee van de zes mannen aanwezig: Shevan A. en Wael el A. De vier anderen – onder wie Hardi N., die een leidende rol zou hebben gespeeld in de terreurcel – bleven op hun in cel in de extra beveiligde gevangenis van Vught.

Politie-infiltrant

Het zestal stond volgens het Openbaar Ministerie op het punt om een voor Nederland ongekend grote terreuraanslag te plegen waarbij ‘tientallen doden’ zouden vallen op een nog nader te bepalen festival. Ze wilden daarbij schietend op het festivalpubliek aflopen en granaten gooien. Mocht een van hen hierbij gewond raken, dan zou hij een bomvest tot ontploffing brengen.

Het terreurplan kon echter tijdig worden doorkruist dankzij ingrijpen van de AIVD en de inzet van een politie-infiltrant. Deze infiltrant, die vuurwapentraining en bommateriaal aanbood, kon – aldus justitie – door zijn ‘unieke positie’ volledig zicht bieden op ‘het handelen en de vorderingen van de verdachten.’ Daarnaast gebruikte justitie ook telefoontaps en verborgen camera’s en microfoons om vast te leggen hoe dicht deze Arnhemse groep het punt van een terreuraanslag naderde.

De advocaten van de verdachten hebben echter hun vraagtekens bij de rol van de AIVD en de infiltrant. Zonder beide partijen zou er namelijk nooit een terreurplan zijn gerijpt bij de verdachten, stelt de verdediging. Volgens Serge Weening, advocaat van hoofdverdachte Hardi N., zou de infiltrant het idee in het hoofd van de verdachte hebben geplant dat een aanslag in Nederland te verkiezen valt boven een jihadreis naar Syrië.

Geen uitlokking

De suggestie dat de zes mannen tot het plannen van een terreuraanslag zouden zijn uitgelokt door de infiltrant en de AIVD wordt ferm van de hand gewezen door de officier van justitie. Die stelt dat uit het afgeluisterd materiaal blijkt dat N. zelf herhaaldelijk verklaart dat hij een aanslag wil plegen waarbij hij ‘grote schade’ kan aanrichten.

Het verzoek van de verdediging om AIVD-directeur Dick Schoof te horen over de uitlokkingstheorie is woensdag door de rechtbank afgewezen. De verdachten blijven allen in voorarrest. Op 22 mei is de volgende, tussentijdse zitting. Het OM verwacht de zaak begin 2020 pas inhoudelijk te kunnen behandelen.