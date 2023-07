Psychiater berispt na onzorgvuldig handelen in euthanasiezaken

Beeld Getty

Volgens het tuchtcollege heeft de psychiater de richtlijnen overtreden die gelden voor het verlenen van euthanasie bij psychiatrisch patiënten. Ze is een van de meest ervaren psychiaters van het Expertisecentrum Euthanasie – vroeger bekend als de Levenseindekliniek. Ook was ze in 2018 zelf betrokken bij het opstellen van de richtlijnen voor euthanasie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Een van de voorwaarden is dat de wilsbekwaamheid van een psychiatrisch patiënt wordt vastgesteld. In de zaak van een voormalig gedetineerde, die na zijn straf psychotisch werd en verplicht werd opgenomen, oordeelde de psychiater dat de man desondanks wilsbekwaam was. Hij had meermaals aangegeven te willen sterven.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Een psychiater die ze om een second opinion verzocht, kwam tot de conclusie dat de man niet wilsbekwaam was. Bovendien oordeelde hij dat er nog wel behandelmogelijkheden waren. Het tuchtcollege oordeelt nu dat de vrouwelijke psychiater niet voldoende heeft gemotiveerd waarom ze de second opinion naast zich heeft neergelegd.

Het verweer van de arts is dat zij de zaak van haar patiënt in haar eigen team heeft besproken en dat er overleg heeft plaatsgevonden met andere deskundigen. Er zijn echter geen documenten waarin de psychiater inhoudelijk verslag doet van dat overleg en beschrijft waarom ze tot de conclusie kwam dat de second opinion ernaast zat.

Belang van de patiënt

In een tweede zaak van een patiënte met een ernstige dwangstoornis vroeg de psychiater helemaal geen second opinion aan. Ze baseerde zich naar eigen zeggen op het intakeverslag om de aan huis gekluisterde patiënt ‘een bezoek aan een nieuwe psychiater te besparen’. De psychiater gaf in die casus toe niet goed gehandeld te hebben: ‘Ik heb me te zeer laten leiden door het belang van de patiënt.’

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, had de psychiater ‘steeds de belangen van de patiënt voorop willen stellen’. Het tuchtcollege zegt nergens uit blijkt ‘dat de patiëntveiligheid in deze zaken in het geding is geweest’. Toch vind het tuchtcollege een berisping noodzakelijk omdat de regels niet goed zijn nageleefd.

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft een externe supervisor benoemd om de psychiater te monitoren. Die supervisor heeft ‘de positieve ontwikkelingen gemeld van de psychiater bij het openstaan voor andere opvattingen en hiermee ook iets te doen’.