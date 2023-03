PSV-veldbestormer en ‘keepermepper’ Dylano K. tot celstraf veroordeeld: ‘Ik weet niet wat me bezielde’

PSV-supporter Dylano K. slaat Sevilla-doelman Marko Dmitrović in het gezicht tijdens de voetbalwedstrijd tussen PSV en Sevilla in Eindhoven op 23 februari 2023. Beeld AP

Hij werd letterlijk in één klap beroemd en berucht, de 20-jarige Dylano K. uit Roermond, die twee weken geleden in de blessuretijd van PSV-Sevilla het veld op stormde en doelman Marko Dmitrović een vuistslag verkocht. De beelden gingen de hele wereld over.

Woensdag stond K., een timide jongeman die beweert ‘superdom’ te zijn geweest en ‘superveel spijt’ te hebben van zijn actie, voor de politierechter in Den Bosch. Hij was dronken en wilde stoer doen.

‘Ik wilde laten zien dat ik er weer was’, zegt hij. Want K. mocht helemaal niet in het Philips Stadion zijn. De hooligan had wegens eerder voetbalvandalisme zowel een stadionverbod, opgelegd door de KNVB, als een gebiedsverbod, opgelegd door de gemeente.

Hoe hij toch binnen wist te komen, daar wil hij niets over zeggen. Waarschijnlijk heeft iemand anders een kaartje voor hem gekocht, waarna hij ongezien langs de beveiliging wist te komen.

‘Bier, veel bier’

‘Ik miste PSV zo erg dat ik toch ben gegaan’, aldus K. Maar waarom klom hij dan ook nog in de 92ste minuut over het hek naar het veld, wilde de politierechter weten. Waarom haalde hij daarna met gebalde vuist uit naar het gezicht van de keeper?

‘Ik dacht dat het stoer en grappig was’, zegt K. ‘Ik weet niet wat me bezielde. Ik ben het veld op gegaan. Alles is supersnel gegaan. Voor ik het wist lag ik op de grond en werd ik meegenomen door beveiligers. Voor de rest herinner ik me niet veel meer. Alleen dat ik bier had gedronken, veel bier.’

Op de beelden is te zien dat de keeper zijn belager met de armen op afstand probeert te houden en zijn gezicht naar links afwendt. Daarmee weet hij de vuistslag deels te ontwijken. Volgens advocaat Paul Saris is er helemaal geen bewijs dat zijn cliënt een rake stomp heeft uitgedeeld.

Tegen de politie heeft K. verklaard dat hij gefrustreerd en boos was dat hij het stadion niet in mocht. Na zijn arrestatie werd zijn alcoholpromillage gemeten: ruim 1,6. De veldbestormer verdween achter de tralies.

Het Openbaar Ministerie legt hem mishandeling en overtreding van het gebiedsverbod ten laste. De Sevilla-keeper zelf heeft geen aangifte gedaan, zijn club ook niet. Volgens het OM vloog het Spaanse voetbalteam na de wedstrijd meteen terug naar huis. Ook pogingen om daarna nog contact te leggen met Sevilla leverden niets op.

Recidivist

Officier van justitie Hansje Boelens neemt de zaak hoog op. ‘Het OM wil een duidelijk signaal afgeven om steeds extremer voetbalgeweld een halt toe te roepen’, zegt ze. Volgens haar laat de verdachte niet het achterste van zijn tong zien. ‘Zijn handelen heeft niks met voetbal of liefde voor de club te maken, maar is pure agressie’, aldus de aanklager.

In 2021 en 2022 werd K. al veroordeeld tot taakstraffen van 30 en 40 uur wegens voetbalgeweld en overtreding van het gebiedsverbod. Hij is een recidivist die streng gestraft moet worden, vindt het OM. Officier van justitie Boelens eist een celstraf van 3 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk.

Advocaat Saris kan niet ontkennen dat zijn cliënt het gebiedsverbod heeft overtreden. Maar hij vindt dat er geen bewijs is van mishandeling: ‘Er is geen bewijs dat de keeper pijn heeft ondervonden.’

Hij wijst erop dat K. zijn leven prima op orde had en alleen als hooligan over de schreef is gegaan. Na het behalen van zijn heftruckdiploma had hij een leuke baan gevonden bij een bedrijf, waar hij nu echter op staande voet is ontslagen. Hij woont nog thuis, in een stabiel gezin. In het reclasseringsrapport wordt zijn actie vooral toegeschreven aan ‘een combinatie van bewijsdrang, groepsdruk en overmatig alcoholgebruik’.

Straf

Dylano is inmiddels uit de PSV-supportersgroep Boys from the South gezet. PSV wacht met spanning af welke straf of boete de club van de Uefa zal krijgen. De club heeft aangekondigd ‘mogelijke financiële schade op hem te verhalen’.

Ook bekijkt PSV ‘hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door een meldplicht’. In de Voetbalwet is weliswaar de mogelijkheid van een digitale meldplicht ingevoerd, maar dat instrument, waarbij iemand via een app met gps de locatie doorgeeft van waar hij zich bevindt, is nog steeds niet ingezet.

Aan het eind van de zitting veroordeelde de politierechter K. tot 3 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk, plus een gebiedsverbod rond het PSV-stadion van 2 jaar. ‘De verdachte heeft niet alleen een stadion- en gebiedsverbod overtreden, hij ging ook nog eens in dronken toestand het veld op om een voetballer te mishandelen’, aldus de rechter. ‘Dit is volstrekt respectloos tegenover het slachtoffer, de voetbalclubs en alle échte supporters van PSV.’