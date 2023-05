PSV-trainer Ruud van Nistelrooij stapt per direct op, assistent Fred Rutten neemt het tijdens laatste wedstrijd over

Van Nistelrooij langs de zijlijn tijdens PSV - Sparta. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Telegraaf schreef in de afgelopen week al over interne spanningen bij PSV. Het zou niet boteren tussen hem en sommige leden van zijn staf. Ook een aantal bepalende spelers had onvrede geuit bij de directie van de club over de gang van zaken onder Van Nistelrooij. Ze maakten zich zorgen over de mogelijkheid dat de onervaren Van Nistelrooij in zijn eentje voor de groep zou komen te staan. Assistent-trainer André Ooijer vertrekt na dit seizoen, en Fred Rutten mogelijk ook. Hij wordt binnen de club als onmisbaar gezien.

De club schrijft dat er in de afgelopen weken verschillende gesprekken zijn gevoerd over ‘interne zaken’. Na overleg met Van Nistelrooij dinsdagavond werd besloten om in ieder geval samen het seizoen af te maken, maar de volgende ochtend besloot de oud-spits alsnog zelf op te stappen. Assistent-trainer Fred Rutten neemt de taken van Van Nistelrooij aanstaande zondag over. Dan speelt PSV de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen AZ.

Afgelopen zondag noemde Van Nistelrooij de berichtgeving in De Telegraaf over spanning binnen de staf tegen de NOS nog ‘een opgeblazen verhaal’. ‘Wij zijn als trainers, als staf, als groep heel goed aan het werk. Natuurlijk heb je discussies en meningsverschillen om alles eruit te halen. Is dat een verhaal? Feit is dat Ooijer stopt. Dat wisten we en dat wisten jullie. Ik vind het ophef om niets.’

PSV staat momenteel tweede, maar moet door een teleurstellend gelijkspel thuis tegen Heerenveen in de afgelopen speelronde nog aan de bak tegen AZ. Ajax staat op drie punten achterstand en zou de tweede plek nog over kunnen nemen. AZ zou op zijn beurt juist Ajax nog in kunnen halen.