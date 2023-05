PSV naar de Champions League-voorronde na winst in Alkmaar, Ajax verliest in Twente

Bij PSV zat Fred Rutten op de bank als hoofdtrainer, na het vertrek van Ruud van Nistelrooij eerder deze week. Beeld ANP

Voorafgaand aan de laatste speelronde was de strijd om de tweede plek – en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League – nog spannend. Omdat PSV vorige week verzaakt had om van Heerenveen te winnen, kon Ajax de plek nog overnemen. Daarvoor had PSV moeten verliezen en Ajax moeten winnen. Dat scenario kwam zondag niet uit.

Bij PSV was Xavi Simons niet voor het eerst dit seizoen de grote held. De 20-jarige schoot de club eerst op voorsprong. In blessuretijd maakte hij ook de 2-1. Voor Simons hadden de twee doelpunten ook nog een persoonlijke bonus: op de topscorersranglijst evenaarde hij Utrecht-aanvaller Anastasios Douvikas, die zondagmiddag eenmaal scoorde. Beide spelers maakten dit seizoen negentien doelpunten.

In Eindhoven zal na de zege vooral een gevoel van opluchting overheersen. PSV heeft een onrustige week achter de rug. Woensdag stapte trainer Ruud van Nistelrooij plotseling op. Na een interne discussie over zijn werkwijze ervoer hij te weinig draagvlak om het huidige seizoen af te maken. Assistent Fred Rutten zat daarom zondag als hoofdtrainer op de bank.

Ajax verspeelde zijn kansen op de Champions League-miljoenen zondag in enkele minuten. Bij rust stonden de Amsterdammers in Enschede met 0-1 voor, maar in de tweede helft ging het al gauw mis. Hoewel Ajax zelf aftrapte, maakte Twente binnen een halve minuut gelijk. Een paar minuten later kwam de thuisploeg op voorsprong, om een kwartier voor tijd ook nog 3-1 te maken.

Heerenveen mag play-offs in

Om het landskampioenschap ging het zondag niet meer. Feyenoord haalde twee weken geleden zijn zestiende landstitel in de clubhistorie binnen. Voorafgaand aan hun laatste duel in de Kuip vormden de spelers van tegenstander Vitesse een erehaag. Daarmee eindigde de Arnhemse bijdrage aan het feestje ook direct: Vitesse won verrassend met 0-1.

Heerenveen legde met een overwinning op directe concurrent Go Ahead (2-0) beslag op het laatste ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. Voorafgaand aan de laatste speelronde had ook RKC nog kans om de play-offs te halen, maar alleen als de Friezen punten zouden laten liggen. Twente, Sparta en Utrecht waren al zeker van deelname aan deze play-offs.

In de onderste regionen van de ranglijst was voor zondag alles al beslist. Cambuur en Groningen degraderen naar de eerste divisie. Die laatste club speelde zijn laatste thuiswedstrijd zondagmiddag zonder publiek, omdat supporters tijdens eerdere wedstrijden voorwerpen op het veld gooiden. Emmen moet de komende weken in de nacompetitie proberen zijn plek in de eredivisie te behouden.