‘Provocerende’ pro-lhbti-campagne Coca-Cola wekt woede Hongaarse regering

Volgens Hongaarse volksvertegenwoordigers is deze banner van Coca-Cola ‘provocerend’. Beeld REUTERS

Op billboards en posters van het frisdrankmerk zijn zoenende en knuffelende homo’s en lesbiennes te zien onder de hashtag #LoveisLove. Onderaan staat: ‘Nul suiker. Nul vooroordelen’, waarbij het tweede voor de doorsnee frisdrankgebruiker geloofwaardiger zal klinken dan het eerste.

Parlementslid István Boldog, de tweede man in de fractie van regeringspartij Fidesz, noemde de advertenties ‘provocerend’ en bepleitte een boycot. Volgens de kleine website Pesti Srácok die nauwe banden heeft met Fidesz, ligt het land onder vuur van de ‘homoseksuele lobby’, en gaat het om een doelgerichte, buitenlandse campagne om families in Hongarije te ondermijnen. Een online petitie tegen de advertenties, verspreid door een grote kerk, is al door meer dan 32 duizend mensen ondertekend.

Haatcampagne

Eerder dit jaar verklaarde parlementsvoorzitter László Kövér dat er ‘moreel gezien’ geen verschil bestaat tussen homo’s met een adoptiewens en pedofielen. Een Fidesz-woordvoerder onderschreef die opvatting. Sindsdien zit de schrik er bij de Hongaarse lhbti-gemeenschap flink in.

Na eerdere campagnes tegen migranten, de progressieve Central European University (CEU) en filantroop George Soros, vrezen lhbti’ers dat zij de volgende slachtoffers zijn, zo zegt Tamás Dombos van homorechtenorganisatie Háttér. ‘Het patroon is telkens hetzelfde. Eerst schrijven pro-Fidesz media erover, daarna mengen politici zich in de discussie, zoals nu. De derde stap is een grootschalige haatcampagne.’ Of het tot zo’n ‘haatcampagne’ zal komen, is speculeren.

Uit een studie van vorig jaar blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit in de Hongaarse maatschappij juist toeneemt. Bijna tweederde van de ondervraagden zei dat homo’s en lesbiennes vrij moeten kunnen leven zoals ze willen.

Christelijke waarden

‘Wij geloven dat zowel hetero- als homoseksuelen het recht hebben om een persoon lief te hebben op de manier waarop ze dat willen’, was de reactie van Coca-Cola begin deze week. De campagne valt niet toevallig samen met het Sziget-muziekfestival in Hongarije dat woensdag begint en waar honderdduizenden bezoekers worden verwacht.

De ultranationalistische premier Viktor Orbán schildert zijn land graag af als een bastion van christelijke waarden dat zich staande moet houden in een zee van vijandige krachten. ‘Onze missie als generatie’, verklaarde hij eind juli in een grote beleidstoespraak, ‘is om ons te keren tegen de liberale tijdgeest en tegen het liberale internationalisme’. Van een homohuwelijk kan in Hongarije geen sprake zijn, liet Orbán zich eens ontvallen in een interview. ‘Een appel kan niet vragen om peer genoemd te worden.’