Provincies en Rijk ruziën om schaarse stikstofruimte, landelijke regie ontbreekt totaal

De A27 met rechts het natuurgebied Amelisweerd. Rijkswaterstaat kocht boeren uit om stikstofuitstootrechten te bemachtigen voor de omstreden verbreding van de A12/A27. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ophef in de Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht. Rijkswaterstaat (RWS) heeft dit jaar zes boeren op en rond de Veluwe (gedeeltelijk) uitgekocht om voldoende stikstofuitstootrechten te bemachtigen voor de verbetering van de Ring Utrecht (wegverbreding A12/A27). Met hetzelfde doel kocht RWS in Utrecht één boer volledig uit, en kocht van een andere boer een deel van diens stikstofrechten. De beëindigde emissies kunnen als compensatie dienen, omdat het verkeer rond Utrecht stikstof op dezelfde natuurgebieden deponeert als de uitgekochte boeren.

Vooral in Gelderland is de opkoopactie van het Rijk slecht gevallen, want de stikstofruimte van de zes Gelderse boeren komt ten goede aan een project in de buurprovincie. Dit terwijl Gelderland, net als andere provincies, zélf staat te springen om stikstofruimte: voor woningbouw, voor nieuwe bedrijventerreinen en voor boeren die buiten hun schuld zonder natuurvergunning zitten. Utrecht maakt zich sappel over een nog onbevestigd gerucht dat Schiphol in de provincie op boerderijenjacht is om stikstofruimte voor de luchtvaart te vinden.

Tijdens een verhitte Statenvergadering in Arnhem heeft GroenLinks het woensdagavond over ‘stikstofroof’ en vreest de VVD dat Gelderland misbruikt zal worden als ‘wingewest’ voor stikstofruimte. De rijksoverheid heeft op korte termijn namelijk nog veel meer stikstofrechten nodig, onder andere voor Schiphol en vliegveld Lelystad en voor de aanpak van de snelwegknooppunten Hoevelaken en A1/A30. Die ruimte kan het Rijk relatief makkelijk oogsten door boeren rond de Veluwe uit te kopen. PVV’er Marjolein Faber: ‘Van onze stikstof moet iedereen afblijven!’

‘Niet geïnformeerd’

Verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth (CDA) beweert compleet verrast te zijn door de manoeuvre van Rijkswaterstaat. Hij zou daarover vooraf niet zijn geïnformeerd. Zijn Utrechtse ambt- en partijgenoot Mirjam Sterk zegt die ochtend hetzelfde tegen de Utrechtse Statenleden: ze wist van niks.

Maar uit documenten die De Gelderlander bij het ministerie van Infrastructuur opvroeg blijkt dat Drenth wel degelijk geïnformeerd was over de koopplannen van Rijkswaterstaat. Toenmalig minister Barbara Visser zou hem daarover in december 2021 persoonlijk hebben ingelicht. Drenth zou die informatie slechts ‘ter kennisgeving hebben aangenomen’, schrijft de krant.

De aankoop van de acht boerenbedrijven door Rijkswaterstaat werd bovendien al in augustus geopenbaard. De Gelderse Staten maakten er toen geen misbaar over, maar zijn nu plotseling zo gepikeerd dat Drenth gaat onderzoeken hoe hij Rijkswaterstaat juridisch kan dwarsbomen. Gelderland wil alsnog voorkomen dat het Rijk de aangekochte stikstofruimte kan inzetten voor de snelwegverbreding in Utrecht.

Dat Gelderland en Utrecht met vertraagd ongenoegen reageren op het delven van stikstofrechten in hun achtertuin, heeft waarschijnlijk alles te maken met de actuele context. Na enkele maanden van betrekkelijke rust stonden er woensdag weer honderden boze boeren voor een provinciehuis. In Zwolle protesteerden agrariërs tegen het harde optreden van de provincie Overijssel, die boeren zonder natuurvergunning dwangsommen wil opleggen. Overijssel voelt zich hiertoe gedwongen door een rechterlijke uitspraak en wijst met de beschuldigende vinger naar het kabinet. Dat moet ervoor zorgen dat er snel stikstofruimte beschikbaar komt om de gedupeerde boeren te ‘legaliseren’.

Op eigen houtje

Die belofte uit het coalitieakkoord is het kabinet nog niet nagekomen. De stikstofreductieplannen van minister Christianne van der Wal en haar voorganger Carola Schouten roepen telkens zoveel weerstand op, dat ze amper van de grond komen. Daardoor slaagt het kabinet er maar niet in landelijk voldoende stikstofruimte vrij te spelen voor natuurherstel, woning- en wegenbouw, luchtvaart en vergunningloze boeren. Deze patstelling duurt nu al drieëneenhalf jaar (sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei 2019), terwijl gemeenten, provincies en Rijk dóór willen met hun bouwplannen.

Het gevolg is dat iedereen op eigen houtje stikstofruimte gaat regelen, vaak zonder overleg met en ten koste van andere overheden. Twee jaar geleden haalde de provincie Noord-Brabant dezelfde truc uit als Rijkswaterstaat nu. Brabant kocht vijf veehouderijen op in Noord-Holland, Drenthe en Zeeland om stikstofruimte te creëren voor de aanleg van een groot industrieterrein in Moerdijk. Ook dat gaf scheve ogen in de drie benadeelde provincies. Statenleden spraken van ‘cowboygedrag’, ‘oncollegialiteit’ en ‘landjepik’.

Toenmalig landbouwminister Schouten keurde het Brabantse opportunisme af, maar landelijke coördinatie en regie op vrijkomende stikstofruimte ontbreekt nog steeds totaal. Minister Van der Wal wil een nationale stikstofbank oprichten waarin vrijvallende stikstofrechten worden opgeslagen voor ‘projecten van groot maatschappelijk belang’. Die rechten zullen verdeeld worden door het Rijk. Mogelijk komen er daarnaast provinciale ‘doelenbanken’ waarin stikstofruimte wordt verzameld voor specifieke doeleinden, zoals woningbouw of bedrijventerreinen. De verdeling van die provinciale stikstofruimte zou dan onder verantwoordelijkheid van het provinciebestuur vallen. Volgende week vrijdag maakt Van der Wal hier meer over bekend.

Stikstofmakelaars

Ondertussen zijn ‘handige jongens’ in het gat gedoken dat de rijksoverheid open laat. Er zijn een stuk of twintig stikstofmakelaars actief, die vraag en aanbod via online marktplaatsen (à la NVM-site Funda) bij elkaar brengen. Rijkswaterstaat en Noord-Brabant zijn via deze kanalen in contact gebracht met boeren die (een deel van) hun activiteiten wilden beëindigen. Deze koehandel wordt volledig aan de vrije markt overgelaten. Terwijl via de landelijke opkoopregelingen van het ministerie van Landbouw slechts mondjesmaat veehouderijen zijn uitgekocht, staan er volop boerderijen en stikstofuitstootrechten te koop op deze makelaarssites.

Of deze ongecontroleerde stikstofhandel juridisch door de beugel kan, is twijfelachtig. Een aantal boerderijen die Rijkswaterstaat en Noord-Brabant hebben gekocht stond (soms al jaren) leeg. Eén boerenfamilie was zelfs al naar Canada geëmigreerd. Die veehouderijen stootten op het moment van aankoop dus geen stikstof meer uit. Wel zaten er op de leegstaande boerderijen nog geldige natuurvergunningen die recht geven op een bepaalde stikstofemissie. Rijkswaterstaat en Brabant hebben de stikstofuitstoot van de verbrede A27 en het industrieterrein Moerdijk dus deels gecompenseerd met het opheffen van virtuele emissies. Uitstoot die louter op papier bestond is ingeruild voor echte uitstoot. De stikstofdepositie op de natuur is dus niet gedaald door deze transacties, maar toegenomen.