Provincies doen nu al langer over formatie dan eerdere jaren

Willem Boutkan (PVV), Harold Hofstra (ChristenUnie), Ellentrees Muller (VVD) en Anja Keuter (BBB) tijdens de presentatie van het coalitieakkoord van de provincie Flevoland op 16 juni. Beeld ANP

Veel provincies doen dit jaar langer over de coalitieonderhandelingen dan voorgaande jaren. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen, op dinsdag 97 dagen geleden, hebben nog maar vijf provincies een coalitieakkoord gepresenteerd.

In 2019 lagen er na 97 dagen onderhandelen al negen coalitieakkoorden, nog weer vier jaar eerder in 2015 had na zo'n lange tijd alleen Zeeland nog geen akkoord gepresenteerd.

De gemiddelde duur van de vijf formaties (bijna 92 dagen) is nu al langer dan de voorgaande verkiezingsjaren. In 2015 zaten er gemiddeld ruim 52 dagen tussen verkiezingen en coalitieakkoord. In 2019 was dat ruim 85 dagen, dat werd toen al als uitzonderlijk lang beschouwd.

Alleen in Limburg, Gelderland, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland ligt er nu een akkoord. In de overige zeven provincies duren de onderhandelingen voort. Stikstof en landbouwbeleid lijken de grootste struikelblokken na de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies. De relatief onervaren partij kreeg in alle provincies het initiatief tot formatie, alleen in Utrecht praat de BBB inmiddels niet meer mee.

De provincies Limburg, Flevoland en Zuid-Holland waren dit jaar sneller met formeren dan in 2019. Die laatste twee deden er vier jaar geleden ook het langst over (106 dagen in Flevoland, 153 in Zuid-Holland). In de twee provincies die in 2019 juist het snelste een akkoord hadden bereikt, Friesland en Groningen, wordt nu nog onderhandeld.

De gemiddelde duur van de formatie van de provinciebesturen komt nog niet in de buurt bij het aantal dagen dat de vier kabinetten onder Rutte nodig hadden voor een coalitie. Het huidige kabinet formeerde bijna driehonderd dagen.