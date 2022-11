Provincies beklagen zich bij Tweede Kamer over obstakels in stikstofbeleid van het Kabinet

Lege stal van een boerenbedrijf in Weert dat gebruikmaakt van de vrijwillige opkoopregeling naar aanleiding van de stikstofmaatregelen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Aan frustraties geen gebrek tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Tien regionale gebiedsregisseurs vertellen de Kamercommissie Landbouw waar zij tegenaan lopen bij de uitvoering van het landelijke stikstofbeleid. Een van die hinderpalen is geldgebrek: er staan op de vrije markt volop boerderijen te koop, maar provincies hebben te weinig budget om die aan te kopen. Dat kan alleen via landelijke opkoopregelingen waar maar weinig boeren interesse in tonen.

Hierdoor gaan kansen voor de overheid verloren, zegt Henk Jonkers, gebiedsregisseur van de provincie Overijssel. Zulke boerderijen worden nu soms aangekocht door speculanten. Die kunnen van de stikstofcrisis profiteren door de boerderij later met winst aan de overheid door te verkopen. ‘Of collegaboeren kopen de boerderij, omdat ze zien dat er onbenutte stikstofruimte in de vergunning zit die ze dan vol kunnen zetten.’

Onbenutte uitstootrechten

Jonkers doelt hiermee op het feit dat veel natuurvergunningen van veehouders meer stikstofuitstootrechten bevatten dan de boer gebruikt. Die onbenutte uitstootrechten worden mee verkocht met de boerderij, waardoor de kopende boer zijn veestapel kan uitbreiden. Elk te koop staand boerenbedrijf dat niet in handen van de overheid komt, is een gemiste kans op stikstofreductie.

De gebiedsregisseurs zijn al jaren bezig om op lokaal niveau ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen te verzoenen met belangen van bewoners en boeren. De Kamer wil weten hoe het hen vergaat, want het kabinet wil de landelijke stikstofuitstoot voornamelijk realiseren via zulke ‘gebiedsprocessen’. De coalitie hoopt dat de stikstofaanpak aan draagvlak wint als lokale belanghebbenden veel inspraak krijgen.

De ervaringsdeskundigen klagen bij de Kamerleden dat ze veel kansen moeten laten lopen. Grondaankopen zijn cruciaal, omdat veel boeren hun bedrijf pas willen beëindigen als ze elders verder kunnen boeren. De provincies hebben ruilgrond nodig om een veehouderij dicht bij een natuurgebied te kunnen verplaatsen. Lenneke Büller, gebiedsregisseur in Friesland, ziet dat in haar streek veel vrijkomende landbouwgrond wordt opgekocht door boeren van buiten de regio. Zij gebruiken de grond volgens haar alleen om mest uit te rijden. Dankzij die extra mestdumpingsruimte mogen ze meer dieren houden. Dit maakt schaalvergroting mogelijk, precies het tegenovergestelde van wat het landelijk stikstofbeleid beoogt.

Voorkeursrecht

Büller vindt daarom dat de provincies of het Rijk een voorkeursrecht moeten vestigen op te koop staande landbouwpercelen. Dat betekent dat de boer verplicht is zijn grond eerst aan de overheid aan te bieden. Andere geïnteresseerden krijgen pas een kans als de overheid geen gebruikmaakt van haar voorkeursrecht. Ook Jonkers zegt dat de overheid wat dit betreft ‘om de hete brij heen draait’. De gebiedsregisseur van de Gelderse Vallei, Jan Pieter van der Schans: ‘Het lijkt mij het beste om grondaankopen via de provincie te laten lopen. Dat voorkomt dat de regionale overheid uit de markt geprijsd wordt door een partij met veel meer geld.’ Het zit Gelderland niet lekker dat Rijkswaterstaat en Schiphol boerderijen in de provincie aankopen voor stikstofruimte voor snelwegen en luchtvaart, terwijl Gelderland die ruimte zelf hard nodig heeft.

Over één ding zijn alle gebiedsregisseurs het eens: het tijdpad dat het kabinet in gedachten heeft, is niet erg realistisch. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) wil per gebied alle belanghebbenden mee laten praten. De gebiedsregisseurs steunen die aanpak, maar ervaren dat het veel tijd kost om alle neuzen een kant op te krijgen. Dat alle provincies vóór 1 juli 2023 gedetailleerde gebiedsplannen moeten indienen, zoals Van der Wal eist, is nauwelijks realistisch, zeggen ze. Henk Kosters uit Drenthe: ‘Dat is krap, krap, krap.’