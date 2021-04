Provinciebestuur Limburg, inclusief gouverneur Bovens, stapt op vanwege integriteitsaffaire

Het Limburgse Provinciehuis. Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

De Limburgse provinciebestuurders zeiden zich onvoldoende gesteund te voelen door Provinciale Staten. Commissaris van de Koning Theo Bovens (CDA) verklaarde zeer geraakt te zijn door de ingediende motie van wantrouwen, zelfs al is die niet eens in stemming gebracht. ‘Die lag er en dat doet iets met je', aldus de CDA’er. Hij was ook geraakt door het beeld dat hij zelf betrokken zou zijn bij een integriteitskwestie.

De gedeputeerden besloten al eerder vrijdagmiddag de motie van wantrouwen niet af te wachten. Naar aanleiding van het debat in Provinciale Staten stapten ze allemaal tegelijk op. ‘De signalen zijn ons helder, het vertrouwen ontbreekt', aldus gedeputeerde Andy Dritty. ‘Zonder dat vertrouwen is het onmogelijk om ons werk voor Limburg en de Limburgers voort te zetten.'

Daarna ging gouverneur Bovens in overleg met het presidium, waarin alle fractievoorzitters zijn vertegenwoordigd. Aan het eind van de middag maakte ook hij zijn aftreden bekend: ‘Ik ben voornemens mijn functie ter beschikking te stellen, en waarnemend in functie te blijven tot er een opvolger is aangewezen. Daarmee is er ruimte voor een nieuwe start.’

De Provinciale Staten van Limburg vergaderden vrijdag voor de tweede keer over de affaire-Vrehen - een week geleden op Goede Vrijdag duurde die vergadering tien uur. Voormalig gedeputeerde Herman Vrehen kwam als directeur van landschapsbeheerder IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) in opspraak omdat hij met subsidiegeld opdrachten had gegeven aan zijn eigen bedrijven. Ook kreeg hij een riant salaris van bijna 130 duizend euro op jaarbasis voor een parttime (0,7) aanstelling.

Met deze tekst stapte het College op: pic.twitter.com/CZS4q6sJdg — Arthur Hubers (@Arthur_1Limburg) 9 april 2021

Eind maart stapten vanwege de subsidie-affaire al de Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus al op. Zij zeiden het zich kwalijk te nemen onvoldoende toezicht te hebben gehouden bij de subsidieverstrekking.

Vrijdagmiddag maakten ook de vijf overgebleven gedeputeerden hun vertrek bekend: Joost van den Akker (VVD), Robert Housmans (PVV), Carla Brugman (partijloos, ex-GroenLinks), Ruud Burlet (ex-Forum voor Democratie, nu JA21) en Andy Dritty (partijloos). Het provinciebestuur van Limburg was een zogenoemd ‘extraparlementair college’, waarin de leden meer op persoonlijke titel dan als vertegenwoordiger van een politieke partij zaten. Ze bestuurden op basis van een hoofdlijnenakkoord, en niet op basis van een klassiek coalitieakkoord.