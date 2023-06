Provincie Zeeland biedt op 1 juli excuses aan voor slavernij

Na Noord-Holland heeft ook de provincie Zuid-Holland excuses aangeboden voor haar rol in het slavernijverleden. ‘Dit had niet mogen gebeuren’, zei de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, donderdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst in het provinciehuis in Den Haag. ‘We bieden postuum excuses aan aan de mensen die tot slaaf zijn gemaakt en al hun nazaten, tot in de huidige generatie.’

Op 1 juli vorig jaar werd Noord-Holland de eerste provincie die haar excuses aanbood. Eerder gingen ook de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht over tot zo’n gebaar. Afgelopen najaar voegde Den Haag zich in dat rijtje. In december volgde premier Mark Rutte namens het Nederlandse kabinet.

In het provinciehuis in Den Haag werden donderdag ook de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat Universiteit Leiden uitvoerde naar het slavernijverleden in het gewest Holland en het latere Zuid-Holland. In hun rapport ‘Geketend voor Hollands Glorie’ schetsen de onderzoekers hoe de toenmalige bestuurders een centrale rol speelden in een ‘door slavernij gedreven economie’. Er volgen nog twee onderzoeken, onder meer naar de doorwerking van de slavernij in de huidige samenleving.

‘Ik voel dat alles in mezelf zich verzet tegen wat toen gebeurde’, zei Smit. ‘We zien een afschuwelijk en verwerpelijk systeem van wat ik noem ‘dehumaniseren’. Een systeem waarin de ene mens het in zijn hoofd haalde om een ander mens in eigendom te nemen en zelfs aan de ketting te leggen. Ik schaam me daar kapot voor.’

