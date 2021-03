Provincie Noord-Holland naar de rechter om energieslurpend datacenter Microsoft te weren

De komst van datacenters is omstreden omdat deze veel energie verbruiken. Beeld Simon Norfolk,/ Nb Pictures/H...

Het datacenter op industrieterrein Agriport A7 staat er daarom illegaal, aldus de provincie, die naar de rechter stapt. De rechter moet duidelijkheid geven over wie er gelijk heeft. Daarnaast begint de provincie een handhavingsprocedure tegen Microsoft.

De komst van datacenters is omstreden omdat deze veel energie verbruiken. Omwonenden klagen dat de computerstallen veel van de duurzaam opgewekte elektriciteit verbruiken en er hierdoor steeds meer windturbines nodig zijn. Die worden beschouwd als een aantasting van het landschap en bron van overlast voor omwonenden.

Na beschuldigingen aan het adres van Hollands Kroon over de mogelijk onterecht verstrekte vergunning, heeft de provincie landsadvocaat Pels Rijcken opdracht gegeven om uit te zoeken wie er verantwoordelijk is voor het verstrekken van de noodzakelijke omgevingsvergunning. Die kwam tot de conclusie dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om uitspraak te doen.

De gemeente Hollands Kroon blijft bij het standpunt dat zij bevoegd is de vergunning te verstrekken en zegt donderdag verrast te zijn door de stap van de provincie. ‘Twee weken geleden hebben we nog een bericht uitgestuurd waarin we aankondigen gezamenlijk te werken aan een oplossing’, aldus een woordvoerder. De gemeente zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren, omdat ze de brief nog niet ontvangen heeft.

Jarenlange juridische strijd

Dat de zaak niet eenvoudig ligt, stelt ook hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit. ‘Wie er gelijk heeft? Niemand die het weet’, zegt hij. Volgens De Vries voeren beide partijen deels een woordenstrijd waarbij het de vraag is hoe bijvoorbeeld het gebruik van noodaggregaten moet worden gezien. ‘Worden die alleen ingezet als noodvoorziening, of zijn ze onderdeel van de stroomvoorziening?’ Ook zijn er onduidelijkheden over het lozen van koelwater op het IJsselmeer, dat ter plaatse als Natura 2000-gebied geldt.

De Vries durft niet te voorspellen wie het gelijk aan haar zijde heeft, ‘maar gezien de omvang van het complex, vermoed ik dat de provincie over de omgevingsvergunning gaat’. De hoogleraar voorziet een jarenlange juridische strijd die uiteindelijk zal eindigen bij de Raad van State. ‘In het uiterste geval is het mogelijk dat het gebouw weg moet.’

Als dat gebeurt zal Microsoft mogelijk met een schadeclaim bij de gemeente Hollands Kroon aankloppen. Microsoft laat weten in gesprek te zijn met alle partijen en om deze reden nog niet te kunnen reageren. Het techconcern zegt blijvend te willen voldoen aan wet- en regelgeving en rekening te houden ‘met de waardevolle input van de lokale gemeenschap’.

Wat de gevolgen zijn voor een gloednieuw datacenter van Google in dezelfde gemeente is ook nog niet duidelijk.