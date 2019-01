Provincie: Harsco had twee jaar geen vergunning voor verwerken restproduct Tata Steel

Wijk aan zee met Tata Steel op de achtergrond. Beeld Sébastien van Malleghem

Tata Steel ontkende zaterdag na berichtgeving hierover in de Volkskrant dat er gewerkt was zonder de juiste omgevingsvergunning. Er was volgens het bedrijf altijd in overleg met de Omgevingsdienst gewerkt, de instantie die namens de provincie het bedrijf controleert. Maar verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin zei maandag dat het bedrijf Harsco in 2014 een nieuwe vergunning had aangevraagd voor de inmiddels omstreden werkwijze en die in 2016 kreeg. ‘Zonder dat wij het wisten hebben ze deze werkwijze wel ingevoerd. Wij wisten dat niet’, aldus Tekin.

De nieuwe werkwijze van Harsco was bedoeld om de stankoverlast voor de omgeving te verminderen, maar veroorzaakte vervolgens de stofregens. Harsco verwerkt zogeheten slak, een restproduct dat overblijft bij het maken van staal. Dit wordt in grote pannen gegoten. De slak werd eerst gekoeld gegoten, maar bij de nieuwe werkwijze wordt ze warm afgegoten, waarbij geregeld enorme stofwolken vrijkomen, onder meer met grafiet.