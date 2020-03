Provincie Groningen vangt tijdens coronacrisis asielzoekers op in een kazerne

Beeld Hollandse Hoogte / Michel Utrecht

De maatregel is genomen, omdat het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor het huisvesten van nieuwkomers, in ieder geval tot 6 april geen reguliere opvang meer aanbiedt. Ook de gebruikelijke procedure in het aanmeldcentrum van het Groningse Ter Apel ligt momenteel stil. Alleen strikt noodzakelijke handelingen vinden nog plaats, zoals het afnemen van vingerafdrukken, een gezondheidscheck, het doorzoeken van de bagage en het innemen van documenten.

Hierna worden asielzoekers met de bus overgebracht naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp, een dorp in het noordelijke puntje van de provincie, dat uit pakweg 1.100 inwoners bestaat.

‘We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire redenen’, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in haar brief. ‘Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de gemeente Het Hogeland op zo’n korte termijn voor elkaar hebben gekregen.’

Driehonderd asielzoekers

Het is bij wet verboden om gezinnen die asiel aanvragen op straat te zetten, maar ook alleenstaande mannen − waaruit de instroom voornamelijk bestaat − mogen gebruik maken van de noodopvang in de kazerne. Er is plek voor maximaal driehonderd asielzoekers, al kan dit aantal naar gelang de instroom worden aangepast. Sinds afgelopen zondag zijn zo’n tachtig asielzoekers de grens met Nederland overgestoken. In normale tijden melden zich wekelijks zo’n vijfhonderd nieuwkomers.

De opvang in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne is sober en − vanwege de maatregelen rondom het coronavirus − gebonden aan strikte regels: de opgevangen asielzoekers mogen de locatie niet vrijelijk verlaten. ‘Zorg en ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd’, aldus Broekers-Knol. ‘Vertrek uit de kazerne vindt onder begeleiding plaats.’

Asielketen staat stil

Het coronavirus heeft internationaal grote gevolgen voor de asielketen. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden voorlopig niet teruggestuurd naar het land van herkomst en ook de zogenoemde Dublinoverdrachten zijn gestaakt. Dit houdt in dat personen niet worden overgebracht naar het land waar ze als eerste asiel hebben aangevraagd.

Dat ook de gesprekken met de IND zijn opgeschort, heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de wachttijden nog verder oplopen. De immigratiedienst heeft onder meer door onderbezetting een grote achterstand opgelopen met het afhandelen van asielaanvragen. Omdat hierdoor de wettelijke termijnen worden overschreden, dienen asielzoekers massaal ‘ingebrekestellingen’ (in de vorm van dwangsommen) in. Dit kost de overheidsdienst een miljoen euro per maand.

Om te voorkomen dat de IND komende tijd nog meer geld kwijt is, heeft minister Grapperhaus (Justitie) aangekondigd dat asielzoekers die door de huidige omstandigheden vertragingen oplopen geen ingebrekestelling kunnen indienen.