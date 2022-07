Provincie grijpt niet radicaal in bij Tata, natuurvergunning blijft van kracht

De kooks- en gasfabriek II op het terrein van de staalfabriek van Tata Steel Nederland. Ondanks een hoge stikstofuitstoot hoeft Tata van de provincie Noord-Holland geen maatregelen te nemen die tot sluiting van fabrieken zou leiden. Beeld ANP

Wel moet de fabrikant de komende jaren wat omlaag in stikstofuitstoot, maar dat kan volgens de provincie door ingrijpen bij onder meer cv-ketels in gebouwen en het wagenpark en door een walstroomvoorziening te regelen voor schepen die aanleggen. Daardoor blijven de grootste uitstoters van stikstof buiten schot. De provincie verwacht dat door ‘innovaties’ de uitstoot de komende jaren vanzelf verder zal dalen.

De organisatie Mobilisation for the Environment (Mob) van stikstofbestrijder Johan Vollenbroek had begin dit jaar bij de provincie verzocht om intrekking van de natuurvergunning van de staalfirma. Deze vergunning bepaalt onder meer hoeveel stikstof er mag worden uitgestoten. Tata Steel blijft binnen de grenzen, maar die leiden volgens Vollenbroek tot ‘een onacceptabele schade aan de natuur’. Op basis van de wet op de natuurbescherming eiste Mob intrekking van de natuurvergunning, wat zou betekenen dat Tata Steel fabrieken had moeten stilleggen.

Ook had de organisatie geëist dat de milieuvergunning van de staalfabrikant aangescherpt zou worden, waardoor het bedrijf minder stikstofoxide, zwaveldioxiden en zeer zorgwekkende stoffen zou mogen uitstoten. Ook die eis is door de provincie afgewezen. Volgens de provincie voldoet de milieuvergunning van Tata Steel aan de zogeheten Best Beschikbare Technieken. Die technieken staan beschreven in de Europese richtlijnen en daaruit volgt welke uitstoot van schadelijke stoffen bij de beste technieken hoort. Het idee is dat door het toepassen van de best beschikbare technieken de uitstoot door fabrieken vermindert.

Ruimere Europese normen

Juist over de best beschikbare technieken die Tata Steel toepast is veel discussie. Want een aantal fabrieken van Tata Steel is zo verouderd dat ze niet kunnen voldoen aan de nieuwste Europese normen die horen bij de best beschikbare technieken. In zo’n geval geldt er een uitzondering en staat Europa ruimere normen toe. En de toezichthouder kan Tata Steel niet verplichten nieuwe installaties te plaatsen. Ook nu schrijft de provincie weer dat het juridisch niet mogelijk is de uitstoot ‘verder te reduceren’.

In een reactie op het besluit van de provincie zegt Johan Vollenbroek van Mob dat het ‘amper voldoende’ is wat de provincie aan maatregelen heeft genomen. ‘De provincie Noord-Holland probeert hier alleen maar tijd mee te winnen’, aldus Vollenbroek. ‘We wachten nog steeds op een beter plan voor het gefaseerd afbouwen van de vuile delen van de staalfabriek. Als dat weer uitblijft, stappen we naar de rechter.’

De provincie ging woensdag ook in op een andere affaire, die begin dit jaar tot veel onrust had geleid onder de omwonenden van Tata Steel. In januari verscheen een kritisch rapport van het RIVM waaruit bleek dat de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel veel hoger was dan wat het bedrijf in de verplichte milieujaarverslagen rapporteerde. Het RIVM onderzocht voor dit rapport de concentraties fijnstof, zware metalen en paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en vergeleek die met emissiejaarverslagen. Uit die vergelijking bleek dat de werkelijke concentraties van zware metalen en paks veel hoger waren, voor sommige paks zelfs met een factor 1.000.

Om te achterhalen waar dit verschil vandaan kwam, hebben experts ernaar gekeken. De conclusie van de provincie Noord-Holland is dat de verplichte elektronische milieujaarverslagen niet gebruikt kunnen worden voor officiële doeleinden omdat ze minder compleet en nauwkeurig zijn. De meetgegevens van het RIVM kwamen volgens de provincie wel redelijk overeen met een ander rapport dat Tata Steel opstelt, de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Volgens de provincie is daarmee het verschil dat begin dit jaar tot onrust onder de omwonenden leidde grotendeels verklaard.