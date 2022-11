Provincie Gelderland gaat met paintballgeweren op wolf schieten die ‘onnatuurlijk’ gedrag vertoont

Europese wolf (canis lupus) Beeld Getty

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een jong dier dat niet heeft geleerd bang te zijn voor mensen. Dat kan volgens de provincie tot gevaarlijke situaties leiden. Het idee is dat het dier weer leert uit de buurt van mensen te blijven als het door paintballs wordt geraakt. De vlek van de verfkogel blijft bovendien nog een tijdje zichtbaar, waardoor de handhavers goed kunnen inschatten of het zin heeft.

De maatregel is een tamelijk bizarre wending in de steeds moeizamere omgang met de wolvenpopulatie in Nederland. De wolf is een beschermde diersoort. Verstoren of verjagen is niet zomaar toegestaan, laat staan afschieten. Om maatregelen te nemen tegen dieren die zich bijvoorbeeld ‘onnatuurlijk’ gedragen, zoals de tamme wolf op de Veluwe, is een ontheffing nodig. In Gelderland geldt inmiddels zo’n ontheffing, de provincie wil die zo snel mogelijk inzetten.

Het was nooit de bedoeling dat de wolf naar de Hoge Veluwe zou komen

De komst van de wolf naar het Nationaal Park is om verschillende redenen problematisch; het was niet de bedoeling dat de dieren er zouden komen. Ze zijn volgens het bestuur van de Hoge Veluwe niet ‘op eigen kracht’ binnengekomen, er liggen namelijk ‘wolvenkerende rasters’ rond het park. De wolven, een reu en een teef die inmiddels welpen hebben gekregen, zouden via gaten in het gaas naar binnen zijn gekomen. Ze zorgen volgens het bestuur voor ‘verstoring van het natuurlijk evenwicht’ waardoor ‘fauna en biodiversiteit onder druk komen te staan’.

Omdat de Hoge Veluwe druk wordt bezocht komen de wolven ook vaker in de nabijheid van mensen. Begin vorige maand omsingelden natuurfotografen een wolf, waarschijnlijk het jonge dier, om van dichtbij foto's te maken. Ook was op amateurfilmpjes te zien hoe een wolf vlak langs bezoekers op een fietspad liep. Normaal gesproken zijn wolven zeer schuw en blijven ze ver van mensen vandaan.

Mensen die doelbewust dichtbij de dieren komen creëren ‘probleemwolven’, waarschuwde de Zoogdiervereniging. Volgens de vereniging moeten beheerders van het park beter toezicht houden op bezoekers. Het Nationaal Park Hoge Veluwe benadrukte dat bezoekers zich in veel gevallen aan de regels houden en dat het de wolven zijn die ‘onnatuurlijk gedrag’ vertonen.

Ook elders in het land zorgt de groeiende populatie wolven voor steeds meer wrijving. Vooral in Drenthe, waar alleen al in september 32 dieren (schapen, kalveren) zijn gedood door wolven, lopen de gemoederen hoog op. Vorige week moest Natuurmonumenten een lezing in de provincie over de documentaire Wolf afzeggen vanwege negatieve en bedreigende reacties.

Natuurorganisaties wijzen erop dat honden en vossen veel meer dode dieren en schade veroorzaken dan wolven. Ook mensen hoeven niet bang te zijn; wolven zijn niet gevaarlijk en gaan over het algemeen mensen het liefst uit de weg.