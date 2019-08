Provincie Flevoland voert spoeddebat over Konikpaarden, maar gaat er niet over

Op verzoek van de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de PVV zijn de Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond teruggekomen van reces. Onderwerp van debat: het lot van de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. De drie partijen vinden dat de dieren beschutting tegen de zon moeten krijgen. De provincie gaat er niet over, was het antwoord van het provinciebestuur.

Konikpaarden staan in een vangweide in de Oostvaardersplassen in afwachting van transport naar Wit-Rusland. Beeld ANP

De Oostvaardersplassen zijn al lange tijd onderwerp van verhit debat tussen dierenactivisten en beleidsmakers. Het experiment om de natuur haar eigen gang te laten gaan, bleek niet opgewassen tegen de zorgen van betrokken dierenliefhebbers. Onder publieke druk werd vorige winter besloten tot het afschieten van edelherten om te voorkomen dat dieren van de honger zouden sterven.

Ook besloot de provincie om een deel van de konikpaarden over te brengen naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland. Zo’n honderdvijftig paarden wachten sinds anderhalve maand in een afgesloten gebied in de Oostvaardersplassen op transport naar Wit-Rusland. Vorige week doorstonden de dieren de hittegolf die het kwik in Nederland deed oplopen tot 40 graden. Dat was reden voor de drie oppositiepartijen om hun collega-Statenleden terug te roepen van reces. Geen gering verzoek: het is voor het eerst dat de provincie Flevoland in de zomer een spoeddebat houdt.

Partij voor de Dieren, Forum en PVV pleitten voor het plaatsen van beschutting voor de paarden, zodat ze bij zonnig weer de schaduw kunnen opzoeken. Het debat, dat woensdagavond zo’n drie uur duurde, kwam echter niet veel verder dan een welles-nietes tussen de drie debataanvragers en de andere partijen. Het Statenlid van het CDA sprak schertsend over ‘hittestress bij een aantal statenleden’. D66 pleitte ervoor ‘de uitvoering echt bij Staatsbosbeheer te laten’.

Gedeputeerde Jop Fackeldey (PvdA) moest vervolgens namens het college concluderen dat het provinciebestuur niet over de paarden gaat. Omdat er een hek staat om de dieren, zijn het volgens de wet geen wilde paarden meer, maar ‘gehouden dieren’. Zodoende vallen de paarden onder de Wet dieren, legde Fackeldey uit, en is niet de provincie maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het ‘bevoegd gezag’.

De NVWA en Staatsbosbeheer, dat het gebied beheert, concludeerden eerder al dat de paarden ‘in goede conditie’ zijn. ‘De NVWA ziet geen aanleiding om bijzondere maatregelen te nemen’, zei gedeputeerde Fackeldey. ‘Daar houdt mijn rol op.’ Volgens Staatsbosbeheer zoeken de dieren juist het open veld op om verkoeling te krijgen van de wind. Het aanleggen van beschutting ‘zou meer onrust veroorzaken dan dat het goed doet’, stelde Fackeldey.

Een andere vraag in het debat was wanneer de paarden vertrekken naar Wit-Rusland. Aanvankelijk zouden de dieren half juli op transport worden gezet, maar dat is vertraagd doordat in Minsk de papierwinkel nog niet op orde was. De gedeputeerde kon niet zeggen wanneer Wit-Rusland wel zover zou zijn, al had hij signalen dat het niet lang meer zou duren. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de verplaatsing er gaat komen.’

De Partij voor de Dieren diende een motie in om het transport naar Wit-Rusland te annuleren, maar kreeg geen steun. Forum voor Democratie pleitte voor ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de toestand van de paarden, maar kreeg ook daarvoor geen meerderheid bij elkaar. Ook de beschutting voor de dieren komt er niet, niet omdat er geen meerderheid voor was en niet omdat de provincie er niet over gaat.