Provincie en gemeenten vrezen voor doden als Lelystads ziekenhuis sluit

Er gaan levensbedreigende situaties ontstaan als het Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad verdwijnt. Die waarschuwing hebben de provincie Flevoland, Leystad en omringende gemeenten woensdag laten klinken in een reactie op het dreigende bankroet van dit ziekenhuis en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

MC Zuiderzee in Lelystad is een van de ziekenhuizen in financiële problemen. Beeld ANP

Beide instellingen verkeren in acute geldnood en vroegen dinsdag uitstel van betaling aan.

Volgens de provincie en de gemeenten hebben patiënten in Flevoland te maken met grote fysieke afstanden tot medische hulp. Nu al hebben ambulances moeite om de wettelijke aanrijtijden te halen. Als het Medisch Centrum Zuiderzee wegvalt en daarmee de toegang tot acute zorg, wordt dat nog moeilijker. ‘Daarnaast heeft Lelystad een grote groep inwoners die een verhoogde aanspraak doet op zorg en niet heel draagkrachtig is. Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen’, aldus de verklaring.

Het MC Zuiderzee en het Slotervaartziekenhuis zijn in de problemen gekomen omdat hun voornaamste financier, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, geen noodkrediet wil vertrekken. De verzekeraar was deze zomer al een keer ingesprongen, maar weigerde een lening toen de ziekenhuizen daar begin deze maand opnieuw om vroegen. Zilveren Kruis zegt door de nieuwe kreet om hulp te zijn verrast. De financiële situatie bleek volgens de verzekeraar slechter dan verwacht. Het MC Zuiderzee en het Slotervaartziekenhuis behoren tot de commerciële MC Groep, waaronder ook twee ziekenhuizen in Dronten en Emmeloord.

Verloskunde en apotheek dicht

Woensdag is er nog overleg gevoerd met zorgverzekeraars, zorginstellingen en de provincie over de vraag of er nog toekomst is voor een ziekenhuis in Lelystad. Terwijl de gesprekken liepen, werd bekend dat het MC Zuiderzee per direct zijn afdeling verloskunde heeft gesloten. Een vrouw die op het punt stond te bevallen en per ambulance onderweg was naar het ziekenhuis in Lelystad werd gedwongen door te rijden naar het ziekenhuis in Sneek, meldt omroep Flevoland.

Door het acute geldgebrek kan de poliklinische apotheek van het MC Zuiderzee niet alle geneesmiddelen meer leveren aan patiënten. Die worden verwezen naar andere apotheken in de regio. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam sloot dinsdag al zijn spoedeisende hulp.

Een aantal uitzendbureaus zou woensdag het personeel hebben teruggetrokken uit Lelystad, omdat ze denken dat het niet meer betaald krijgt.