Protestkrant Hongkong dreigt einde van de week niet te halen

Een passagier in de metro leest de Apple Daily die nu dreigt te verdwijnen. Beeld AFP

Zondag vierde de laatste pro-democratische krant van de voormalige Britse kroonkolonie het 26-jarig bestaan, maar feest kon er niet worden gevierd. Met de massale politie-inval van vorige week lijken Beijing en het bestuur van Hongkong de krant de genadeklap te hebben toegebracht.

De banktegoeden van de krant en moederbedrijf Next Digital zijn bevroren en de volledige top, onder wie hoofdredacteur Ryan Law, zijn gearresteerd. Ze zouden ‘samenzweren met het buitenland’. Sinds vorig jaar zit oprichter Jimmy Lai (73) al in de cel, monddood gemaakt omdat hij de nieuwe, omstreden Veiligheidswet zou hebben overtreden.

De krant waarschuwde maandag dat aan het einde van de week de laatste Apple Daily van de pers zal rollen als de miljoenen niet snel worden vrijgemaakt. ‘Deze aanvallen op onze krant en de lokale media zijn ongekend’, aldus de hoofdredactie in een commentaar. ‘Het is nog een wonder dat de krant op de dag van haar verjaardag kon worden uitgebracht.’

Carrie Lam: ‘Acties niet gericht tegen persvrijheid’ De Hongkongse leider Carrie Lam zegt dat de acties van de autoriteiten tegen de krant Apple Daily niet gericht zijn tegen de persvrijheid. Ze wijst internationale kritiek van de hand. Rechtengroepen, mediaorganisaties en westerse regeringen hebben de acties van de autoriteiten bekritiseerd en hun bezorgdheid geuit over de persvrijheid in de door China geregeerde stad. Zo lieten de Verenigde Staten weten diep bezorgd te zijn over het ‘selectieve’ en ‘politiek gemotiveerde’ gebruik van de veiligheidswet. Lam noemde de beschuldigingen van de VS tijdens haar wekelijkse persconferentie onjuist. ‘Probeer het belang van het overtreden van de nationale veiligheidswet niet te bagatelliseren’, zei Lam. ‘Probeer deze daden die de nationale veiligheid in gevaar brengen niet mooier te maken. En probeer de autoriteiten van Hongkong niet te beschuldigen van het gebruik van de nationale veiligheidswet als een instrument om de media te onderdrukken of de vrijheid van meningsuiting te verstikken’, voegde ze eraan toe.

Doorn in het oog

Onder aanvoering van miljonair, zakenman en voorvechter van de Hongkongse democratie Lai is Apple Daily sinds de oprichting in 1995 uitgegroeid tot een doorn in het oog van de Chinese machthebbers. Mede dankzij de miljoenen die Lai verdiende in de kledingindustrie - als 12-jarige was hij uit China naar Hongkong gekomen - maakte hij van Apple Daily in enkele decennia een van de populairste en meest winstgevende kranten.

Adjunct-hoofdredacteur Chan Pui-man geeft in de rechtbank uitleg over de aanklachten tegen ceo Cheung Kim-hung en hoofdredacteur Ryan Law. Beeld Getty

De tabloid, een mix van populair en serieus nieuws, schuwde vanaf het begin kritiek op Beijing niet. In diverse bladen die Lai voor de oprichting van de krant al was begonnen, liet hij zich kennen als een groot criticus van het Chinese regime en voorvechter van de democratische vrijheden in Hongkong. Met Apple Daily, zo benadrukte hij indertijd, wilde hij met name de vrijheid van meningsuiting waarborgen.

‘De oprichter van een van de weinige media in Hongkong die het nog aandurft om het Chinese regime openlijk te bekritiseren’, zo noemde Reporters Without Borders de mediatycoon vorig jaar toen ze hem eerden met een speciale vrijheidsprijs.

Nekslag

De Chinese regering zag de kritische houding van Apple Daily en het activisme van Lai jarenlang met lede ogen aan. De krant werd de laatste jaren een belangrijke steunpilaar van de pro-democratiebetogers die de straat opgingen. Maar met de Veiligheidswet die vorig jaar door het bestuur van Hongkong werd geïntroduceerd, zag Beijing zijn kans schoon. In een poging om Apple Daily te onthoofden, werd Lai opgepakt vanwege zijn deelname aan ‘illegale bijeenkomsten’. Hij moet nog twintig maanden zitten.

De veroordeling van Lai betekende echter niet de nekslag voor Apple Daily. De journalisten en de directie bleven, zij het onder steeds grotere druk, de krant uitgeven. Afgelopen donderdag stond echter een politiemacht van zo’n vijfhonderd man op de stoep voor een inval. Steen des aanstoots, onder andere: in dertig artikelen zou de krant hebben opgeroepen tot internationale sancties tegen Hongkong en China.

De kans is nu groot dat Apple Daily het einde van de week niet haalt. ‘In de chaos waarin het zich nu bevindt, heeft Hongkong meer dan ook de waarheid en vrije meningsuiting nodig’, aldus de krant maandag in het hoofdredactioneel commentaar.