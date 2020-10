Protesterende jongeren uit Thailand, Hongkong en Taiwan vinden elkaar in #MilkTeaAlliance

Activisten protesteren in Bangkok tegen de overheid. Beeld AP

Een like vond mensenrechtenactivist Lin Hsinyi te vrijblijvend, dus bracht ze haar vrije zondag door bij een demonstratie van #MilkTeaAlliance in de buurt van het Thaise consulaat in de Taiwanese hoofdstad Taipei. ‘Stel dat er iets misgaat en iemand rechtsbijstand nodig heeft’, zegt Lin, een 37-jarige veteraan in het Taiwanese activistenwereldje.

Tot haar verbazing was ze niet de enige. ‘Dat komt door die hashtag. Taiwanezen kennen Thailand vooral als vakantiebestemming, maar nu brengt #MilkTeaAlliance universele democratische waarden onder de aandacht. Die staan in Thailand onder druk, maar ook in Hongkong en Taiwan’, zegt ze aan de telefoon.

#MilkTeaAlliance, begin dit jaar geboren op Twitter en nu in sneltreinvaart aan het inburgeren, heeft de potentie vrijheidslievende Aziaten van New Delhi tot Manilla te verenigen, dwars door taal- en cultuurverschillen heen. #MilkTeaAlliance begon met een Thais-Chinese internetruzie over Hongkong, waarbij de Chinese ‘50 cent-partij’, zo genoemd omdat leden per vaderlandslievend bericht een kleine vergoeding krijgen, verloor van het Thaise Twitterleger.

Thai zijn speelser dan de verbeten Chinese trollen. #MilkTeaAlliance is genoemd naar de Zuid-Oost Aziatische voorliefde voor zoete melkthee, terwijl Chinezen hun brouwsel traditioneel niet aanlengen. Met schattige cartoons en wrange humor is de hashtag een blijverdje dat bij elke Thaise protestgolf opduikt.

Verdekte klacht

In Thailand is solidariteit met de Hongkongse democratiseringsbeweging een verdekte klacht over de eigen regering, die volgens Thaise activisten autoritairder wordt naarmate de overheid dichter tegen China aanschurkt. De Chinese ambassade vond de Thaise ‘online herrie’ over melkthee een repercussie waard, die #MilkTeaAlliance nog meer aandacht opleverde.

Akrawat Siripattanachock (27), een Thaise economie-student in Taipei, zegt dat China zich achter de schermen met de Thaise politiek bemoeit. ‘We moeten de Chinese communisten tegenhouden, niet alleen in de regio, maar overal ter wereld.’ Die anti-Chinese ondertoon van de melktheebeweging resoneert overal in Azië, aangewakkerd door sterk toegenomen Chinese invloed, waarbij de minder democratische regeringsleiders immer Beijings favorieten zijn.

De demonstratie in Thailand is de meest recente in een reeks van anti-overheidsprotesten die eind juli begon en waarbij studenten en anti-overheidsprotesteerders oproepen tot overheidshervormingen. Beeld Getty Images

Niet geheel toevallig verblijdde China de belaagde Thaise premier Prayuth Chan-o-cha vorige week met een keur van Chinese economische samenwerkingsprojecten. Ondertussen negeert Beijing de #MilkTeaAlliance zo demonstratief mogelijk, in de hoop dat doodzwijgen voorkomt dat het prille Aziatisch democratisch monsterverbond ook doordringt tot het Chinese vasteland.

Volgens Lin in Taipei staan alle verdrukte minderheden binnen China’s grenzen te trappelen zich onder de hashtag te scharen. ‘Ik werk met groepen die China ‘de vijf soorten vergif’ noemt: naast Taiwan en Hongkongse groepen zijn dat Mongoolse, Tibetaanse en Oeigoerse onafhankelijkheidsactivisten. De Volksrepubliek is beducht voor onafhankelijke netwerken die uiteenlopende groepen samenbrengen tegenover de gemeenschappelijke opponent.’

Morele steun

Voorheen bleven die contacten bescheiden, ook omdat elke groep vreest dat aandacht voor de ander ten koste gaat van de eigen zaak, zegt Simon Cheng, een Hongkongse activist in Londen. ‘De Thaise beweging heeft een ander doelwit, maar dient dezelfde zaak: democratie. Als de internationale politiek moe wordt van de kwestie Hongkong, houden we onze zaak via #MilkTeaAlliance op de agenda via morele steun aan Thaise betogers.’

Zo voedt een hashtag een pan-Aziatische ‘multi-alliantie’ tegen autoritaire regimes, in deze regio meestal synoniem aan de Volksrepubliek China. Aziatische activisten zien #MilkTeaAlliance zich ontpoppen tot een wereldwijde beweging, net zo groot, internationaal en invloedrijk als #Metoo en #BLM. ‘Ouderwetse ngo’s bereiken niet zoveel mensen’, zegt Akrawat.

‘Alleen al de taal- en cultuurverschillen, die online beginnen. Taiwanezen zitten minder op Twitter dan Thai, maar met deze hashtag vinden anti-autoritaire protestbewegingen elkaar.’ Toen de Thaise internetcensuur een petitie van de democratiseringsbeweging censureerde, hielden Hongkongse activisten de handtekeningenactie in leven. Als verspreiding van activistisch nieuws in Hongkong te gevaarlijk is, nemen Thaise melkthee-jongeren retweets voor hun rekening. ‘Als de Communistische Partij Taiwan pest, mobiliseert #MilkTeaAlliance wereldwijd steun’, aldus Akrawat.

Zoete melk en democratie

‘De hashtag mobiliseert liefhebbers van thee met zoete melk en universele democratische waarden. Het is soft power, die over alle grenzen heengaat’, zegt protestleider Tattep Ruangprapaikitseree (23), alias Furious Ford vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok. Zijn dag is gespannen. De Thaise rechter zette dinsdag het eerste online televisiestation op zwart wegens berichtgeving over de demonstraties, de versleutelde communicatieapp Telegram wacht hetzelfde lot.

Premier Prayuth, die als het aan de demonstranten ligt moet aftreden, schuift alle discussies voor zich uit naar een parlementszitting ergens volgende week. Tegen die tijd zijn ongetwijfeld weer activisten verdwenen richting politiecel: Ford werd vrijdag nog gearresteerd, maar voor protestleiders die zoals Ford op borgtocht vrijkomen liggen meestal volgens mensenrechtenadvocaten al nieuwe arrestatiebevelen klaar.

Een monnik veegt de pepperspray van zijn gezicht tijdens een presentatie in Bangkok. Beeld Photo News

Onbekende geestverwanten

Nu de repressie grimmiger wordt, is Ford dolblij dat een Hongkongse groep onbekende geestverwanten dag en nacht in het Cantonees vertaalt wat in het Thais onder de melkthee-hashtag online gaat. ‘Ze verspreiden alles voor ons en dat levert per dag 10 duizend nieuwe volgers op. Zo’n hashtag is een sleutel voor deuren waar je het bestaan niet van kent’, aldus Ford. Na contact via #MilkTeaAlliance begint het organiseren van steun, via retweets of inzamelingen van megafoons.

Als Ford tijdens het telefoongesprek uit het raam kijkt en geheime politie ziet rondhangen, sluit hij haastig af. ‘Daar biedt de hashtag geen bescherming tegen, behalve dat de wereld via #MilkTeaAlliance hoort dat we in gevaar zijn.’