Protesten van ‘gele hesjes’ slaan over naar Wallonië: grote schade na rellen

Na een demonstratie kwam het tot een confrontatie tussen de politie en relschoppers. De ME verwijderde een barricade en zette een waterkanon in, waarna kleine groepjes zich verspreidden en in de omgeving aan het vernielen en plunderen sloegen. ‘De precieze schade is moeilijk te berekenen, maar de factuur zal heel hoog liggen’, zei een politiewoordvoerder tegen de Vlaamse zender VTM. Eenzelfde scenario voltrok zich ook in de twee voorafgaande nachten.

Er zijn meer dan twintig mensen opgepakt en vier mensen zijn aangehouden voor ‘gewapend groepsoproer’. De politie spreekt van een ‘stadsguerrilla’ en Belgische media reppen van ‘oorlogstaferelen’. Sommige relschoppers wrikten straatstenen los en smeten die naar de politie. De ramen van het Justitiepaleis en meerdere bankkantoren zijn ingegooid. Reclameborden en bussen zijn vernield.

Schade na rellen in de Waalse stad Charleroi. Beeld BELGA

Ook zondag werden er blokkades opgezet en werd een grenspost met Frankrijk geblokkeerd. De politie verwacht echter geen nieuwe rellen. ‘We hebben ons personeel verstandig ingezet’, zegt een woordvoerder tegen RTL. ‘We zullen alle gewapende groepen onderdrukken en verspreiden over de stad.’

Streek ‘zonder geld en zonder toekomst’

De onvrede in het gebied is groot. Veel mensen in het zuiden van Wallonië zijn hun baan kwijt geraakt door de saneringen van de staalindustrie. In de dorpen staan veel winkels leeg, ramen zijn dichtgetimmerd, en het openbaar vervoer in de streek is afgebouwd. In de Vlaamse krant De Standaard zeggen jongeren dat ze deze streek ‘zonder geld en zonder toekomst’ willen verlaten. ‘Maar ik kan een verhuizing niet betalen.’

De demonstraties van de gilets jaunes, de gele hesjes in Frankrijk, zijn hier de grens overgeslagen. Mensen protesteren tegen de opgelopen brandstofprijzen, de toegenomen belastingen in het algemeen, en de afname van de koopkracht die er in hun ogen het gevolg van is. Ze zijn boos op de regering in Brussel, maar ook op de Vlaamse media die de problemen van de Franstaligen niet serieus genoeg nemen.

Ook in andere delen van Wallonië is het onrustig. In de stad Luik werden er zondag verkeersaders geblokkeerd, en in Namen is door een kleine vijftig man een blokkade van een depot van ProxiFuel voortgezet. ‘We plannen ook in de nabije toekomst andere acties in Namen en omgeving, maar we willen daar op dit moment niet meer over kwijt’, zegt woordvoerder Marc-Henri Jamain.