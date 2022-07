Protesten tegen Surinaamse president breiden zich uit: ook aanhangers Bouterse demonstreren mee

Vicepresident Ronnie Brunswijk (in blauw pak) sprak vorige week de betogers toe. Op maandag werd in Paramaribo opnieuw gedemonstreerd tegen de regering van president Chan Santokhi. Beeld Ranu Abhelakh / ANP

De actievoerders wisten maandag, op de achtste actiedag, het grootste aantal betogers op de been te krijgen. Een lange stoet, onder wie ook verpleegkundigen, artsen en leraren, trok door Paramaribo. De hoofdstad is sinds vorige week elke dag het toneel van plotselinge betogingen tegen de flinke stijging van de prijzen van levensmiddelen, benzine en elektriciteit. Ook beschuldigen de demonstranten de regering van vriendjespolitiek en corruptie.

De belaagde regering-Santokhi moet nu elke dag vrezen dat de volkswoede breder en groter wordt. Zoals verwacht hebben aanhangers en parlementsleden van de NDP, de partij van oud-president Bouterse, zich bij de boze betogers aangesloten. Bouterse, die in 2020 werd opgevolgd door zijn jarenlange tegenstander Santokhi, had hiertoe in het weekeinde opgeroepen op een partijbijeenkomst.

‘Jullie moeten ze gaan ondersteunen’, aldus Bouterse tegen zijn juichende partijleden. ‘President, het volk leeft in grote armoede’, zei Bouterse, doelend op de forse stijging van de prijzen in de supermarkten in de afgelopen twee jaar. De oud-bevelhebber laat zich echter nog niet zien bij de demonstraties.

Ook opvallend is de deelname aan het protest van parlementsleden van de NPS, de partij van oud-president Ronald Venetiaan. De NPS zit sinds 2020, toen Santokhi’s partij VHP met grote overmacht de verkiezingen won, in de regering. ‘Wij zijn solidair’, aldus NPS-parlementariër Ivanildo Plein, die met een collega deelnam aan de demonstratie. ‘De eisen van de samenleving zijn grotendeels terecht.’

‘De rek is eruit’

De actieleiders, die zich Team Organic noemen, hebben aanhangers van politieke partijen opgeroepen niet in hun partijkleuren mee te doen. Ze willen zo voorkomen dat het protest wordt gekaapt door bepaalde partijen. De actieleiders, onder wie de twee politieagenten Raoul Hellings en Sergio Gentle, bekritiseren Santokhi elke dag dat hij tot nu toe niet bereid is geweest om een aantal van hun eisen in te willigen.

Een van deze eisen is dat de regering de omstreden benoeming van Santokhi’s vrouw tot commissaris bij het overheidsbedrijf Staatsolie direct ongedaan maakt. Ook andere benoemingen bij staatsbedrijven, zoals die van de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, moeten worden ingetrokken. Ook willen ze dat de prijzen van elektriciteit, water en benzine meteen worden verlaagd.

Pas als drie van hun zeven eisen worden ingewilligd, zijn de actieleiders bereid om met Santokhi en Brunswijk aan tafel te zitten. ‘De rek is eruit voor het volk’, aldus Team Organic in een verklaring. ‘Wij zijn boos en diep teleurgesteld in uw leiding.’

President Chandrikapersad Santokhi, ziet af van zijn driedaagse reis naar Paraguay, voor deelname aan de Mercosur en Prosur summit. Het staatshoofd neemt dit besluit om de actuele zaken zijn volle aandacht te geven, zodat de rust terugkeert in de samenleving. pic.twitter.com/ZdLh0bKOTm — Chan Santokhi (@CSantokhi) 18 juli 2022

Etnische strijd

Santokhi, die in 2020 beloofde schoon schip te maken na tien jaar Bouterse, heeft sinds vorige week diverse pogingen ondernomen om met de actieleiders te praten. Om de betogers tegemoet te komen, beloofde hij vrijdag dat corruptiezaken sneller zullen worden aangepakt. Tot u toe weigert hij echter de benoeming van zijn vrouw in te trekken.

Tegelijkertijd nemen de president en zijn VHP-partij steeds meer stelling tegen racistische uitingen van sommige demonstranten. Onder de Hindoestanen is onrust ontstaan, omdat sommige betogers de afkomst van de president tot inzet maken van de strijd. Santokhi is de eerste Hindoestaanse president in meer dan dertig jaar, na de creolen Venetiaan, Bouterse en Jules Wijdenbosch. De Hindoestanen en creolen zijn de twee grootste bevolkingsgroepen.

‘Er worden racistische opmerkingen gemaakt tijdens de betogingen’, zegt parlementslid Mahinderkoemar Jogi van de VHP telefonisch vanuit Paramaribo. Deze partij bediende decennialang de Hindoestaanse kiezers, maar kreeg in 2020 ook opvallend veel steun van andere bevolkingsgroepen. Jogi: ‘Er worden borden gedragen met de tekst ‘koelies’. Er wordt een etnische strijd gevoerd. Geen enkele leider moet de racistische kaart spelen.’

First lady biedt helpende hand aan kinderafdeling AZPhttps://t.co/MgPBdqILmI — Communicatie Dienst Suriname CDS (@CDSGOV_SR) 25 juli 2022

Blunder

Koelie is in Suriname een scheldwoord voor Hindoestanen. ‘De etniciteit wordt aangescherpt, waarbij ernstige beschuldigingen worden geuit’, aldus Santokhi vrijdag. Ook zijn VHP nam in een verklaring afstand van sommige opmerkingen tijdens de betogingen, waarin Santokhi onder andere ‘die Hindoestaan’ werd genoemd. ‘In de straatacties zijn betogers geïnfiltreerd die niet schromen om openlijke racistische uitlatingen te doen en dat is zeer verwerpelijk’, aldus de VHP in een verklaring.

Jogi zegt dat Santokhi zeker overweegt snel maatregelen te nemen, onder andere met betrekking tot de omstreden benoeming van zijn vrouw. In politieke kringen in Paramaribo wordt het als een blunder gezien dat Santokhi die benoeming nog steeds niet ongedaan heeft gemaakt. De kwestie zorgt al enige tijd voor onrust onder de bevolking.

‘Wij zien de weerstand in de samenleving’, zegt Jogi over de benoeming. ‘De president heeft gezegd te luisteren. Hij zal een wijs besluit moeten nemen. Wij moeten luisteren naar de samenleving.’ De Surinaamse first lady laat zich helemaal niet uit over de onrust rond haar persoon. Op zondag bezocht ze het Academisch Ziekenhuis Paramaribo om babyvoeding te doneren. Dat optreden werd door menigeen gezien als een pr-stunt. Personeel van datzelfde ziekenhuis ging een dag later de straat op om tegen het regeringsbeleid te demonstreren.