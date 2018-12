Protesten tegen Hongaarse ‘slavenwet’ zwellen aan, oppositie dringt gebouw staatstelevisie binnen

Zij wilden uitzendtijd om live een aantal eisen aan de regering voor te lezen, maar hebben dat niet gekregen. Vervolgens weigerden ze te vertrekken.

Twee parlementariërs werden maandagochtend met geweld naar buiten gewerkt, maar de anderen zijn achtergebleven. Even later wisten nog meer leden van de oppositie het gebouw binnen te dringen door over het hek te springen. Maandagavond zaten zij nog steeds in het gebouw en werd er opnieuw gedemonstreerd, al was de opkomst veel kleiner.

MUST WATCH: This is what happens when an opposition MP tries to get air time on public media in Hungary. Akos Hadhazy is roughed up and dragged away by armed security guards. #Hungary pic.twitter.com/7wa8ImFp1u Benjamin Novak

De demonstraties tegen de nieuwe wet, die vorige week woensdag door het parlement is aangenomen, worden steeds groter. Volgens vakbonden en oppositiepartijen gaat het om ‘een slavenwet’. Werkgevers mogen hun mensen vanaf volgend jaar 400 uur per jaar laten overwerken, wat neerkomt op een extra werkdag per week. Die overuren hoeven ze bovendien pas na drie jaar aan de werknemer uit te betalen. Op dit moment mogen werknemers nog maximaal 250 extra uur per jaar overwerken, en moeten zij daarvoor uiterlijk een jaar later uitbetaald worden.

Deze flexibilisering van de werkweek moet Hongarije aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven. Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó zei onlangs dat de maatregelen nodig zijn om Duitse investeerders ter wille te zijn.

Nieuwe rechtbanken

Er is woensdag ook ingestemd met regeringsplannen om nieuwe administratieve rechtbanken op te richten die rechtspreken over gevoelige kwesties zoals de kieswet, protesten en corruptie. De demonstranten vrezen dat hier vooral beslissingen in het voordeel van de regering zullen worden genomen.

Volgens premier Viktor Orbán zit de Hongaars-Amerikaanse weldoener George Soros achter de betogingen. De voorbije twee jaar voert zijn rechts-populistische regering vrijwel ononderbroken campagne tegen Soros en diens organisaties. Hij zou Hongarije immigranten en een open, liberaal wereldbeeld willen opdringen.