Protesten in Philadelphia nadat politie een zwarte man voor de ogen van zijn eigen moeder doodschiet

Politie en betogers raken slaags met elkaar in Philadelphia. Beeld AP

De politiemannen vuurden zeker tien kogels af op de 27-jarige Walter Wallace, nadat hij, volgens getuigen met een mes in de hand, op hen was afgelopen. Er was nog een paar meter afstand toen de agenten schoten.

De moeder van Wallace had hem willen beschermen, maar hij rukte zich los en liep toen op de agenten af. Volgens de vader had Wallace psychische problemen.

Meteen nadat Wallace was neergeschoten knielde zijn moeder huilend bij hem neer, zo is op een filmpje te zien. Omstanders slaken ontzette kreten. Een van de agenten bracht Wallace nog naar het ziekenhuis, waar zijn overlijden werd vastgesteld.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Plunderingen

Die avond braken onlusten uit in West-Philadelphia. Er zijn winkels geplunderd, er is een politiewagen in brand gestoken. Honderden betogers zijn nog op straat. De politie voert charges uit.

De twee agenten zijn uit de straatdienst gehaald. De burgemeester van Philadelphia heeft een onderzoek aangekondigd.

De politie doet onderzoek naar de fatale schietpartij. Beeld AP