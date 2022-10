Protesten in Iran lijken zich te verbreden: arbeiders in belangrijke olie-industrie leggen werk neer

Screenshot uit een video van protesten bij een petrochemische fabriek in Asuleyeh. Beeld AFP

Als de stakingen in de voor Iran cruciale energiesector zich uitbreiden, zou dat een belangrijke verbreding zijn van het al ruim vier weken aanhoudende protest. Tot nu waren het voornamelijk studenten, scholieren en andere jongeren die in tientallen steden in het hele land de straat op gingen en daar in vaak heftige botsingen met de oproerpolitie en de knokploegen van de Basij-milities verwikkeld raakten.

Het regime is ongetwijfeld veel gevoeliger voor acties in economisch essentiële sectoren. De demonstranten hebben ook de in Iran belangrijke ‘bazaar’ (midden- en kleinbedrijf, handelaren, bankiers) opgeroepen hun acties te ondersteunen en zich te keren tegen het regime van de Opperste Leider.

Laatste zetje

Tijdens de Islamitische Revolutie van 1979 gaven de bazaar en de arbeiders in de oliesector de sjah het laatste zetje. Zonder hun steun – of op zijn minst afzijdigheid – was de positie van de monarchale alleenheerser niet langer houdbaar. Hij ontvluchtte het land, twee weken voordat ayatollah Ruhollah Khomeini triomfantelijk terugkeerde uit ballingschap.

Dat Khomeini’s opvolger Khamenei zeer binnenkort een lot als dat van de sjah te wachten staat, is niet waarschijnlijk. Vooralsnog geeft het regime geen krimp en gaat de repressie onverminderd door. Volgens mensenrechtengroepen is het dodental opgelopen tot boven de tweehonderd.

Vooral in de Koerdische regio’s in het westen van het land traden de veiligheidstroepen de afgelopen dagen hard op. Persbureau Reuters vernam dat de oproerpolitie in de Koerdische stad Sanandaj woningen binnenviel om jongeren op te pakken. Ook in de steden Baneh en Saqez gebeurde dat.

De Koerdische ngo Hengaw maakte melding van botsingen tussen betogers en politie in minstens tien steden. In Kermanshah zouden twee betogers zijn doodgeschoten. Hengaw toonde een foto van het levenloze lichaam van een jongen van 18 jaar.

Geen lage straffen

Rechters in Iran hebben opdracht gekregen om geen lage straffen op te leggen aan ‘aanstichters van de rellen’, zo meldt de nieuwssite van justitie in Iran donderdag. Opperrechter, Gholamhossein Mohseni Ejei, de baas van het Iraans justitieapparaat, heeft de rechters opgedragen ‘geen onnodige sympathie te betuigen en zwakke straffen uit te vaardigen’.

Zondag had Ejei nog gezegd dat hij bereid was tot een ‘dialoog’ met de demonstranten en dat de regering bereid was haar beleid te ‘corrigeren’. Hij gaf niet aan op welk beleid hij doelde.