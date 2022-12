Protestacties tegen de banden van universiteiten met de fossiele industrie, maar of het helpt?

Activisten gooien nep-olie op de grond tijdens een eerdere actie tegen de samenwerking met Shell bij de Universiteit van Amsterdam. Beeld Getty

Wat willen de activisten?

Om te beginnen: een beter klimaat. De activisten, die lid zijn van verschillende milieugroepen zoals End Fossil Occupy, Scientist Rebellion en University Rebellion, hebben de klimaat-noodtoestand uitgeroepen en willen dat universiteiten dit ook doen. Door gebouwen te bezetten en werkbezoeken te blokkeren willen ze de universiteiten aansporen de banden met grote fossiele brandstofbedrijven zoals Shell, Exxonmobil en BP verbreken.

Ook willen ze meer openheid over de financiering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek door fossiele energiebedrijven. Hoewel universiteiten in hun begrotingen opnemen hoeveel geld er uit ‘werkzaamheden voor derden’ en van ‘bedrijven’ binnenkomt, specificeren zij niet welk percentage van welk bedrijf komt. De activisten vermoeden dat de fossiele brandstofbedrijven invloed uitoefenen op onderzoek door hun belangen te agenderen, en betichten de universiteit van het bijdragen aan greenwashing.

Universiteiten krijgen toch collegegeld en financiering vanuit de overheid? Waarom hebben zij samenwerkingen met bedrijven nodig?

Ruim 60 procent van de financiering van universiteiten komt van de rijksoverheid. Daarnaast komt een (relatief klein) percentage van het inkomen uit collegegeld van studenten. Andere inkomsten, de zogeheten derde geldstroom, komen uit diverse bronnen, zoals contractonderzoek voor bedrijven, projectbureau’s en de EU. De financiering voor universiteiten is de afgelopen jaren fors gestegen. De derde geldstroom groeide mee, en steeg volgens het Rathenau Instituut tussen 2008 en 2018 met ruim 50 procent.

Dat komt niet doordat de overheidssubsidie is afgenomen. Ook die nam de afgelopen jaren juist toe. Dat universiteiten steeds meer financiering nodig hebben, komt onder meer door de toenemende studentenaantallen, zegt Alexandra Vennekens, coördinator van het onderzoeksinstituut Rathenau. ‘Hoe meer studenten worden aangenomen, hoe meer docenten er nodig zijn. Die docenten zijn vaak ook betrokken bij onderzoek. Met de groei van de universiteit groeit ook de behoefte aan onderzoeksfinanciering.’

Van bedrijven ontvingen de Nederlandse universiteiten in 2021 in totaal 321,7 miljoen euro. De hamvraag is hoeveel afzonderlijke bedrijven betalen. Daar zijn universiteiten vooralsnog niet transparant over. Hoeveel geld uit de fossiele industrie de wetenschappelijke wereld instroomt, is dus ook onbekend.

Is de inmenging van fossiele brandstofbedrijven echt zo problematisch?

Niet per definitie. Door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven, staat wetenschappelijk onderzoek meer ‘in de maatschappij’. In het geval van fossiele brandstofbedrijven verdedigen universiteiten hun partnerschappen vaak door te stellen dat er samen met die bedrijven aan de energietransitie wordt gewerkt. ‘Die invloed van bedrijven op onderzoek kan dus ook positief zijn. Maar het is wel belangrijk dat onderzoek nog steeds onafhankelijk wordt uitgevoerd’, aldus Vennekens.

Er zijn voorbeelden waarin inmenging van fossiele brandstofbedrijven wel degelijk problematisch was. In 2018 bleek uit een grootschalig onderzoek op de Rotterdam School of Management (RSM) dat Shell, Exxonmobil, NAM en GasTerra daar inspraak hadden op het curriculum. Zo adviseerden meer dan zestig medewerkers van deze bedrijven studenten over hun loopbaankeuzes en gaven ze gastlessen. Ook beïnvloedden de bedrijven welke studenten er werden aangenomen of gerekruteerd. Daarnaast financierden de brandstofreuzen onderzoek aan de RSM, waarin de overheid werd geadviseerd de belastingen te verlagen voor multinationals waarvan het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. Die belastingverlaging kwam er, en Shell was een van de multinationals die hiervan de vruchten plukten.

Universiteiten zijn vrij om met alle bedrijven een samenwerking aan te gaan. Waarom zou dit voor Shell of Exxonmobil anders zijn?

Dat is in principe niet anders, stelt Vennekens. ‘Universiteiten kunnen heel goede redenen hebben om met dit soort bedrijven samen te werken. Hun financiering kan tot interessant of zelfs baanbrekend onderzoek leiden.’ Er zijn natuurlijk ook risico’s, beaamt ze. Mogelijke beïnvloeding van het onderzoek bijvoorbeeld, of de angst dat de financiering weer wordt ingetrokken als de resultaten ongunstig uitvallen voor de financier in kwestie. ‘Het is belangrijk dergelijke risico's te onderkennen en het gesprek daarover aan te gaan. Maar daarvoor moet er wel transparantie zijn.’

Die risico’s gelden voor samenwerkingen met alle bedrijven, niet alleen die in de fossiele brandstofindustrie, zegt Vennekens. ‘De kans bestaat dat financiers bepaalde aspecten van een onderzoek buiten beschouwing willen laten, of de rapportage willen aanpassen. Als onderzoeker alleen kan het lastig zijn om je daartegen te verzetten. Universiteiten kunnen hun medewerkers hierin ondersteunen door openheid te geven over de partnerschappen met onderzoeksfinanciers.’

Andere bedrijven maakten wel een statement tegen klimaatvervuiling door te breken met fossiele energiebedrijven. Zullen de universiteiten volgen?

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), waar alle medewerkers van de UvA sparen voor hun oude dag, besloot alle beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen te beëindigen. Dat was, ondanks de terughoudendheid van universiteiten om afstand te nemen van fossiele brandstofbedrijven, toch een kleine zege voor de universitaire klimaatactivisten.

Het ABP had eind 2021 nog 15 miljard euro geïnvesteerd in producenten van fossiele energie. Deze aandelen moeten in het eerste kwartaal van 2023 ‘grotendeels’ verkocht zijn. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van UvA Fossielvrij, een van de groepen die druk uitoefenden op ABP voor een ‘groener pensioen’.

Toch lijkt het er niet op dat universiteiten radicaal zullen breken met de fossiele brandstofindustrie. Nadat leden van Scientist Rebellion vorige maand een protestactie hielden op de Universiteit Twente, liet het bestuur weten dat ‘het verbreken van de banden met bedrijven als Shell niet aan de orde’ is.