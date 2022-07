Protest tegen verwijderen door gemeenten van omgekeerde vlaggen

Boeren hebben Nederlandse vlaggen boven de A2 gehangen nabij Loenen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Na een periode van gedoogbeleid halen sommige gemeenten sinds vorige week de omgekeerde vlaggen weg die als symbool van protest zijn opgehangen door boeren en hun sympathisanten. Als reactie daarop roepen boeren in telegramgroepen aanhangers op om de gemeente te e-mailen, te bellen of er langs te gaan om te laten weten dat zij het met het weghalen niet eens zijn.

‘Haal jouw eigendommen op bij de gemeente’, valt in de berichten te lezen, vergezeld met foto’s waarop gemeentemedewerkers zichtbaar in beeld zijn gebracht. ‘De vlaggen hangen als landelijk vreedzaam protest in de openbare ruimte en die is van iedereen. Hier wordt de vrijheid van meningsuiting geschonden’, redeneren de boeren. ‘Ga net zo om met de ‘Nederland in Nood’-vlaggen als je omgaat met regenboogvlaggen.’

De boeren gaan ook over tot actie, blijkt uit een rondgang langs gemeenten die expliciet in de telegramgroep Meldpunt genoemd worden. De gemeente Hardenberg, een stad in Overijssel, die eigenaren tot 20 juli de tijd gaf om de vlaggen de weg te halen, heeft ‘heel veel berichtjes en telefoontjes ontvangen’, aldus een woordvoerder. ‘De uitingen zijn wisselend van toon, soms wat vervelend. Er zijn ook medewerkers op een nare manier benaderd.’ Van bedreigingen is geen sprake, zegt zij. De gemeente Ommen, volgens de boeren eveneens schuldig aan ‘vlaggenschending’, zegt ‘vooralsnog geen explosie aan berichten’ te hebben ontvangen.

Gevaar voor veiligheid

In Dalfsen volgden zoveel boze reacties op de aankondiging de vlaggen weg te halen, dat de gemeente besloot nogmaals met de boeren in gesprek te gaan. Waar de vlaggen geen gevaar vormen voor het verkeer, blijven ze voorlopig hangen.

De opruimwerkzaamheden van een blokkade van een boerenprotest op de A1 bij Voorst zijn woensdagmiddag gestaakt vanwege bedreigingen aan het adres van de bedrijven die daarvoor waren ingehuurd. Dat meldt Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat hebben de bedrijven zich teruggetrokken. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de bedreigingen.

De provincie Zuid-Holland gaat de boerenprotestvlaggen en spandoeken wel verwijderen. Een deel ervan is al weggehaald, omdat ze een direct gevaar vormden voor de verkeerveiligheid. Een afgescheurde vlag kwam op een auto terecht.

‘Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Dit recht heeft wel grenzen’, stelt de provincie. ‘Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.’

Wie in de provincie Zuid-Holland vlaggen en spandoeken heeft opgehangen, krijgt tot 5 augustus de tijd om ze zelf weg te halen. Daarna wordt alles weggehaald.