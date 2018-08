Protest tegen slacht opdringerige konikpaarden bij Nijmegen

In Nijmegen is commotie ontstaan rond de voorgenomen slacht van twee halfwilde konikpaarden in de Stadswaard, een natuurgebiedje aan de Waal vlak bij de stad. De twee paarden, een 5-jarige hengst en een jonge merrie, vallen badgasten van de Waalstrandjes lastig. Onlangs werd een vrouw zelfs gebeten.

De beheerder van de kudde, natuurbegrazingsorganisatie Free Nature, kondigde dinsdag aan dat de twee paarden zullen worden weggehaald en naar de slager gebracht. Dat leidde tot een regen van protesten.

Het kantoor van Free Nature wordt bestookt door boze bellers die het belachelijk vinden dat paarden de dupe worden van menselijk handelen. Volgens hen zijn de dieren verpest doordat ze door mensen worden aangehaald en gevoerd. Daardoor aangemoedigd dringen de paarden zich aan de mensen op en kunnen ze agressief worden als ze niets krijgen.

Van de baan

Meerdere petities om de slacht van de Waalstrandpaarden te stoppen waren woensdagmiddag al door zevenduizend mensen ondertekend. Roeland Vermeulen, adjunct-directeur van Free Nature, laat woensdag weten dat slachting voorlopig van de baan is. De twee opdringerige paarden zijn woensdagochtend gevangen en overgebracht naar een afgerasterd gebied in de Biesbosch.

Het is een tijdelijke oplossing; wat er daarna met de paarden gaat gebeuren is nog onduidelijk. ‘Dit is natuurlijk symptoombestrijding’, zegt Vermeulen. Wat er volgens hem werkelijk moet gebeuren, is dat bezoekers leren dat ze de paarden niet moeten aanhalen. ‘Dat lijkt leuk, maar uiteindelijk leidt het tot negatief gedrag.’

Afstand

Op het terrein staan overal bordjes waarop bezoekers worden gemaand afstand te houden van de paarden. Helaas houdt lang niet iedereen zich daaraan, aldus Vermeulen. ‘Onze mensen in het veld spreken bezoekers daarop aan. Maar wij kunnen niet 24 uur aanwezig zijn om toezicht te houden.’

Free Nature heeft in heel Nederland vijfhonderd konikpaarden rondlopen om natuurgebieden te begrazen. ‘In het overgrote deel van de gevallen gaat dat goed’, zegt Vermeulen. Hoe problemen in de Stadswaard in de toekomst moeten worden voorkomen, weet hij nog niet. ‘Misschien moeten we meer voorlichting geven, of het gebied anders inrichten.’

In trek

De Stadswaard is onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort. De zandstrandjes aan de Waal zijn in trek bij badgasten, en door de hete zomer is de toestroom dit jaar nog groter. Op een gebied van in totaal vierhonderd hectare loopt een kudde van 55 konikpaarden.

Dat paarden naar de slacht worden gebracht, is geen uitzondering, vertelt beheerder Fokko Erhart. De kudde kent jaarlijks een natuurlijke aanwas van 25 procent. Om de groei in toom te houden, worden jaarlijks evenveel paarden weggehaald. Waar mogelijk worden de dieren herplaatst.

‘Wildernisvleespakketten’

Maar die mogelijkheden worden steeds beperkter, aldus Erhart. Zo langzamerhand zijn de meeste natuurgebieden in Europa voorzien. Het enige dat dan nog rest is de slacht. Free Nature biedt op zijn website ‘wildernisvleespakketten’ aan, met daarin onder andere vlees van geslachte konikpaarden.

Tientallen particulieren en organisaties hebben aangeboden om de twee paarden op te vangen of te adopteren. ‘Maar dat kun je deze dieren niet aandoen’, zegt Erhart. ‘Ze zijn gewend in het wild te leven.’

Hij vergelijkt de ontstane commotie met de ophef die afgelopen winter ontstond in de Oostvaardersplassen waar dieren stonden te verhongeren. Jaarlijks worden in de Nederlandse vleesindustrie miljoenen dieren geslacht. ‘Maar zodra je in de krant zet dat je twee konikpaarden wilt slachten, word je uitgemaakt voor moordenaar of crimineel.’