Protest tegen Portugees vliegveld krijgt steun van Nederlandse grutto-beschermers

Beeld Getty

De luchthaven is voorzien vlak bij de monding van de Taag, precies daar waar de grutto’s bijtanken als ze op doortocht zijn van West-Afrika naar Nederland. De Vogelbescherming vreest dat de weidevogels in botsing zullen komen met de vliegtuigen of dat ze worden verdreven door het lawaai.

‘Onze grutto’s worden gruwelijk bedreigd’, aldus de onheilspellende toelichting bij de petitie. ‘Wat voor zin heeft het om de grutto’s in Nederland, onze nationale vogel, te beschermen als deze trekvogels in Portugal ernstig verzwakken of zelfs sterven?’ Al meer dan 28 duizend mensen zetten hun handtekening.

Slechtste luchthaven

In Portugal is de aanleg van een nieuw vliegveld al jaren inzet van een verhit debat. De capaciteit van de huidige luchthaven Humberto Delgado, die midden in Lissabon ligt, is niet meer toereikend – tot zover is iedereen het eens. Het vliegveld van de Portugese hoofdstad werd in 2019 zelfs verkozen tot het slechtste van de wereld, vanwege de talloze vertragingen en de gebrekkige voorzieningen. Hoteliers uit Lissabon klagen dat ze toeristen mislopen omdat er niet genoeg vluchten beschikbaar zijn.

Maar waar moeten de extra vliegtuigen opstijgen en landen? Daarover breken Portugese regeringen zich al sinds 1969 het hoofd – in dat jaar werd voor het eerst nagedacht over een nieuw vliegveld. De regering van de socialist António Costa besloot in 2017 dat de militaire vliegbasis Montijo uitgebreid moet worden. ‘Een snelle, gemakkelijke en goedkope oplossing’, lichtte de minister van Infrastructuur het besluit later toe.

De lage kosten zijn met name in het voordeel van de Franse multinational Vinci, die sinds de privatiseringen als gevolg van de eurocrisis concessiehouder is van alle Portugese vliegvelden. Dat bedrijf sprak met de regering-Costa af 1,15 miljard euro te zullen investeren: 500 miljoen om Montijo gereed te maken voor de burgerluchtvaart en 650 miljoen om het bestaande vliegveld Humberto Delgado uit te breiden.

Die ‘snelle en goedkope’ oplossing was echter niet in het voordeel van de grutto en van tal van andere beschermde vogelsoorten, zoals de flamingo en de lepelaar. Vandaar dat Portugese natuurorganisaties vanaf het begin luidkeels protesteren tegen de keuze voor Montijo. Ze zijn ook van plan een rechtszaak te beginnen tegen hun regering.

‘Vogels niet dom’

Nu krijgen de Portugezen dus bijval van hun Nederlandse mede-vogelliefhebbers. Ineens was de maçarico-de-bico-direito, zoals de grutto in het Portugees wordt genoemd, overal in het nieuws. De Nederlanders vinden dat ze recht van spreken hebben omdat verreweg de meeste grutto’s in hun land broeden.

De Portugese regering is er vooralsnog niet van onder de indruk. Alberto Souto de Miranda, staatssecretaris van Communicatie, schreef vorige week in de krant Público dat ‘vogels niet dom zijn en ze zich wel zullen aanpassen’.