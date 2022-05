Protest tegen optreden ‘foute’ Arabische zangers in Bevrijdingsweek

Een poster voor het optreden van de omstreden zanger Rabih Al Asmar. Al Asmar is een fan van de Syrische dictator Bashar Al Assad. Beeld .

Een jaar geleden blies Rabih Al Asmar na de Syrische ‘verkiezingen’ in Damascus nog in het openbaar de loftrompet over dictator Bashar Al Assad, volgens de zanger een voorbeeld ‘voor het Syrische volk en het volk van Libanon, Palestina, Irak en de hele Arabische wereld’. Komende vrijdag staat een optreden van hem gepland in partycentrum Arzo in Beverwijk.

Eigenlijk zou de Libanese zanger daar met Oud & Nieuw al acte de présence hebben gegeven, maar dat concert werd vanwege corona afgelast. ‘Ik heb destijds al een melding gedaan bij de politie, net als andere Syriërs’, zegt Khaled al-Haj Saleh, een Syriër uit Zoetermeer. ‘We hebben gewaarschuwd dat er een terrorist in Nederland zou komen zingen.’ Al Asmar is betrokken bij Hezbollah, de Libanese beweging die door de Verenigde Naties wordt beschouwd als een terroristische organisatie. In een interview vertelde hij militaire training te hebben gevolgd bij Hezbollah en was hij te zien met de gele Hezbollahvlag om zijn schouders.

De politie liet Al-Haj Saleh weten geen aanwijzingen te hebben dat de zanger betrokken is bij internationale misdrijven. ‘Wel is duidelijk dat meneer Al Asmar betrokken is bij Hezbollah’, staat in het bericht van de politie. De bezorgde Zoetermeerder kreeg destijds te horen dat zijn melding werd doorgezet naar het politieteam dat zich bezighoudt met terroristische dreigingen.

Toen hij onlangs opnieuw een concert van Al Asmar aangekondigd zag staan, deed Al-Haj Saleh wederom een melding. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat nu weten dat na onderzoek is gebleken dat ‘geen politiebemoeienis nodig is’, en wil er verder niets over kwijt.

Omstreden zanger werd eerder geweigerd

Toch is er wel degelijk gewaarschuwd voor optredens van deze zanger, zegt Ismahil Watanyair van partycentrum Dunya in Beverwijk, waar het concert eerst stond gepland. ‘Ik moet zeggen dat ik zelf die hele zanger niet ken. Wij zijn van Afghaanse afkomst en ik weet niet precies wie waar staat in het Syrische conflict. Maar de politie en de afdeling handhaving van de gemeente hebben ons gewaarschuwd dat het zou gaan om een omstreden zanger. Dus we hebben ervoor gekozen geen evenementen van deze artiest en de achterliggende organisatie te hosten.’

De gemeente Beverwijk bevestigt dat is geadviseerd beveiligingsmaatregelen in te zetten ‘omdat het hier om een controversieel persoon gaat’. Om die reden is de gemeente ook nog ‘in gesprek’ met het partycentrum in Beverwijk waar Al Asmar vrijdag wel optreedt: Arzo.

Eigenaar Omar Johari maakt zich geen zorgen. ‘Dat hij een aanhanger is van Assad zou best kunnen, daar hou ik me niet mee bezig. Ik bekijk het puur economisch, ik moet ook centjes verdienen.’ Yasar Alsultan, die met zijn bedrijf de zanger boekte, zegt ook niet aan politiek te doen. ‘We willen gewoon een leuke party vieren voor Eid (het einde van de ramadan - red.)’, zegt Alsultan.

‘Hier in Nederland heb je mensen uit Azië, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten. Je kunt niet van al die artiesten uit die landen gaan bijhouden waar die politiek staan. Alleen als artiesten zouden sympathiseren met dingen die in Nederland duidelijk omstreden zijn, zoals nazi’s ofzo, dan zouden wij die niet laten optreden.’

Zanger noemt Assad een ‘man met een goed hart’

Een andere zanger wiens komst naar Nederland boosheid opwekt, is de in Syrië geboren Georges Wassouf, een fenomeen in de Arabische muziekwereld met minstens 60 miljoen verkochte platen. Hij staat zaterdag op het podium in Druten. Wassouf baarde opzien door in 2014, middenin de Syrische oorlog, een bezoekje te brengen aan het presidentieel paleis in Damascus. Assad noemde hij destijds een ‘man met een goed hart’.

Sumer Chaban is een Nederlander van Syrische afkomst met een onder vluchtelingen populair Arabischtalig vlog, waarmee hij nieuwkomers op weg helpt. ‘Ik zie onder Syriërs veel woede over Wassoufs komst. Ik mag hopen dat het niet de Nederlandse overheid is die hem een Schengenvisum heeft verstrekt. Vooral als je bedenkt dat de ambassade voortdurend visumverzoeken afwijst van Syriërs die hier op familiebezoek willen komen.’

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet te kunnen reageren op vragen over individuele visa. In het algemeen geldt dat bij aanvragen behalve naar formele visumeisen ook wordt gekeken naar het reisdoel. Daarbij wordt volgens de woordvoerder ‘een familiebezoek anders beoordeeld dan een lezing’. Bij een openbaar optreden vindt volgens Buitenlandse Zaken altijd een extra check plaats.

‘Dan koop je toch geen kaartje’

De Syrische publicist Kawa Rashid klaagde bij de gemeente Druten over de komst van Wassouf. ‘Het is toch hypocriet dat in de week waarin wij de Tweede Wereldoorlog herdenken, Nederland iemand verwelkomt die sympathiseert met een regime dat verantwoordelijk is voor een oorlog met 250 duizend doden en honderdduizend verdwijningen?’, aldus Rashid.

Er is ‘door meerdere instanties’ onderzoek gedaan naar het voorgenomen optreden, schrijft burgemeester Corry van Rhee van Druten in antwoord op zijn klacht. Maar, voegt ze daar aan toe: ‘Het onderzoek geeft geen aanleiding het optreden niet door te laten gaan.’

Gelukkig maar, meent Samir Mohammed van Aya Royal Weddings, de feestzaal waar de zanger komt optreden. De tickets (vanaf 100 euro) zijn bijna uitverkocht ‘en er zijn genoeg mensen die wel graag naar zijn optreden komen’. Mohammed voelt zich verder niet verantwoordelijk voor de politieke kleur van de artiesten op zijn podium. Voor wie daar wel gevoelig voor is, heeft hij maar één advies: ‘Dan koop je toch geen kaartje.’