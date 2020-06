Protest in Wit-Rusland na arrestatie oppositiekandidaat Babariko

Viktor Babariko. Beeld REUTERS

Demonstranten denken dat Babariko illegaal is vastgezet om hem uit te schakelen als uitdager van de zittende president, Aleksandr Loekasjenko. Bij de aankomende presidentsverkiezingen in augustus is Babariko de belangrijkste uitdager van de autoritaire Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in de voormalige Sovjet-republiek.

De autoriteiten beschuldigen oud-bankier Babariko (56) van financiële delicten. Ook zijn zoon en campagneleider Eduard (30) is aangehouden. De autoriteiten hebben eerder ook andere critici van de president opgepakt in de aanloop naar de verkiezingen.

De oppositie tegen Loekasjenko heeft dit jaar een nieuwe impuls gekregen door onvrede over de economie en zijn aanpak van de uitbraak van het coronavirus.