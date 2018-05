Protest in India houdt aan na verkrachting en verbranding van tienermeisje

In India is voor de derde keer in een week tijd een tienermeisje verkracht en daarna in brand gestoken. Het meest recente slachtoffer was 16 jaar oud. Ze overleed aan haar verwondingen nadat een 26-jarige man haar in brand stak.

Hij deed dit omdat het meisje had gezegd dat ze haar familie over de verkrachting zou vertellen. Volgens de politie was de tiener uit de deelstaat Madhya Pradesh alleen thuis toen ze werd aangevallen. Twee mannen zijn gearresteerd. ‘Een van hen is de neef van het meisje, die hoofdverdachte had verteld dat ze alleen thuis was. De hoofdverdachte is getrouwd en heeft een kind’, aldus een woordvoerder van de politie in het district waar het meisje woonde.

Eerder deze week werden twee andere tieners in de deelstaat Jharkhand op een soortgelijke manier aangevallen. Eén van hen overleed, het tweede meisje ligt nog in het ziekenhuis.

Nieuwe wet

In India wordt volop gedemonstreerd tegen seksueel geweld sinds een 8-jarig moslimmeisje vorig maand het slachtoffer werd van een groepsverkrachting. Na afloop werd ze gedood. Naar aanleiding van deze moord riep de Indiase premier het parlement in spoedzitting bijeen. Een nieuwe presidentiële maatregel die hierop werd afgekondigd maakt de doodstraf mogelijk voor mensen die schuldig zijn bevonden aan de verkrachting van een meisje onder de twaalf.

De nieuwe wet dwingt de politie ook om lopend onderzoek naar verkrachtingszaken binnen twee maanden af te ronden, en maakt zwaardere straffen mogelijk voor verkrachting van vrouwen in het algemeen en meisjes onder de 16 in het bijzonder.