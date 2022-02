Protest bij Buitenlandse Zaken: ambtenaren willen meer vrouwen in topfuncties

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, in de wandelgangen van de Tweede Kamer tijdens een debat over de situatie in Oekraïne. Beeld Bart Maat / ANP

Aanleiding is de voordracht van een nieuwe directeur-generaal politieke zaken (DGPZ), na de secretaris-generaal en zijn plaatsvervanger een van de belangrijkste directeuren-generaal op het departement. Deze voordracht (waarover de ministerraad nog moet besluiten) gaat niet naar de vrouwelijke kandidaat die de algemene bestuursdienst had aanbevolen, maar – na een ingreep van minister Wopke Hoekstra – naar een mannelijke concurrent. De bewindsman heeft die ruimte in de benoemingsprocedure vanwege de nauwe samenwerking tussen minister en topambtenaren.

‘Buitenlandse Zaken heeft extreem loyale werknemers, dus deze brief laat zien dat er echt iets aan de hand is’, zegt een van de ondertekenaars, die anoniem wil blijven uit vrees voor repercussies. ‘Het is een heel hardnekkige klassieke cultuur waarin de ruggegraatposten toch heel vaak naar mannen gaan. Het punt is bereikt dat mensen het gewoon zat zijn.’

De protestbrief, die is ingezien door de Volkskrant, toont met behulp van statistieken aan dat het vooral in de topfuncties misgaat. ‘Dit gaat verder dan gender en diversiteit. Dit raakt aan de inclusiviteit en aan de heersende cultuur’, zeggen de auteurs. ‘Ambitieuze capabele vrouwen zijn er binnen BZ genoeg’, maar ze worden ‘te vaak’ niet geselecteerd. ‘Bij gelijke geschiktheid gaan functies te vaak naar mannen.’

Capabele kandidaten

Betrokkenen haasten zich te onderstrepen dat hun wrevel niet de twee kandidaten zelf betreft, die beiden zeer ervaren en capabel zijn. Of, zoals diplomatiedeskundige Robert van de Roer zegt: ‘Het heeft er alle schijn van dat Hoekstra hier de voorkeur heeft gegeven aan de harde veiligheidspolitieke ervaring van de mannelijke kandidaat boven de mensenrechten- en ontwikkelingssamenwerkingservaring van de vrouwelijke kandidaat. Kennelijk omdat dit beter past bij zijn eigen diplomatieke urgentie van vandaag. Dat recht heeft een minister, wel zuur dat dit zo laat de procedure verstoort.’

Van de Roer wijst erop dat onder twee vrouwelijke secretarissen-generaal, Renée Jones-Bos (2012-2016) en Joke Brandt (2016-2020) ‘een broodnodig proces van emancipatie en transformatie is ingezet. Dat proces is duidelijk nog niet klaar en het is goed dat dat nu wordt uitgesproken.’

In een reactie zegt secretaris-generaal Huijts dat de boodschap ‘luid en duidelijk’ doorkomt. ‘We pakken de handschoen op om hiermee aan de slag te gaan en meer resultaten te boeken.’ Of het gevraagde ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de achtergrond van de achterstand er komt, is nog niet duidelijk. Maar de bestuursraad, waarin de hoogste ambtenaren verenigd zijn en waarin nu vier van de zes functies door vrouwen worden bekleed, gaat er binnenkort wel over spreken.