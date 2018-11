ProRail zet beelden van bijna-ongelukken online om gevaren van overwegen duidelijk te maken

Op het eerste filmpje, dat zaterdag online verscheen, is te zien hoe een jongen in Geleen twee maanden geleden ternauwernood aan de dood ontsnapt. Hij steekt het spoor over nadat een goederentrein is gepasseerd, maar ziet daarbij een passagierstrein uit de tegengestelde richting over het hoofd. Met zijn voet aan de grond weet hij net op tijd aan de overkant te komen.

Volgens ProRail is het belangrijk dat net-niet-aanrijdingen zoals deze voor een groot publiek zichtbaar zijn. ‘Om onbewaakte overgangen te kunnen sluiten hebben we de hulp van gemeenten en inwoners nodig’, zegt Jaap Eikelboom van ProRail. ‘Mensen protesteren vaak omdat ze niet willen omlopen. Ze zeggen dan: er gebeurt hier nooit wat. Wij willen laten zien dat dat niet klopt. Wij maken dit soort incidenten dagelijks mee.’

Het online zetten van beelden van bijna-ongelukken gaat ver, realiseert ook ProRail zich. Het past in de harde lijn van het bedrijf. In oktober kondigde topman Pier Eringa al aan dat de tijd van praten over het dichtgooien van onbewaakte spoorwegovergangen wat hem betreft voorbij is. ‘Ik vind het onverantwoord om nog langer af te wachten tot iedereen is uitgepraat’, zei hij. ‘Volgende week beginnen we zelf met het afzetten van wegen.’

Niet veel later plaatste ProRail betonblokken en hekken bij twee spoorwegovergangen in Lunteren. Bewoners spanden daarop een kort geding aan, maar de rechter oordeelde dat de blokkade voorlopig mag blijven staan.

Zo rigoureus zal het niet gaan bij alle 180 andere onbewaakte overwegen. En mede daarom is er nu de confronterende voorlichtingscampagne. De komende maand worden meerdere filmpjes via sociale media naar buiten gebracht in de hoop op een schrikeffect.

‘De jongen in dit filmpje heeft veel geluk gehad’, zegt Jaap Eikelboom van ProRail. ‘Je ziet duidelijk dat hij dit niet expres deed, maar gewoon niet goed oplette. Dat gebeurt vaak: mensen onderschatten het. Ze denken dat ze kunnen oversteken als er één trein is geweest, terwijl dat niet altijd zo is. En treinen hebben een lange remweg, het zijn geen auto’s die zomaar stilstaan.’

Medewerkers van ProRail hebben na het incident een aantal dagen gepost bij de spoorwegovergang in Geleen op zoek naar de jongen, maar troffen hem niet aan. ‘We willen graag weten wie hij is en of het goed met hem gaat’, aldus Eikelboom. ‘Misschien heeft hij zelf niet eens doorgehad hoe dichtbij de trein kwam.’

Om te voorkomen dat de jongen zichzelf ineens terugziet op internet, heeft de spoorwegbeheerder op het filmpje zijn gezicht onherkenbaar gemaakt.