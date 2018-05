ProRail wil net als NS Europa in

Spoorbeheerder ProRail wil, net als de NS al jaren geleden heeft gedaan, de Europese markt op. ‘ProRail is een goed exportproduct’, vindt president-directeur Pier Eringa, nu steeds vaker buitenlandse spoorbeheerders op bezoek komen die willen weten hoe ProRail een nieuw Europees beveiligingssysteem voor het spoor toepast en erin slaagt de drukte op het spoor te regelen.



Dat ProRail in het buitenland actief wil worden zal weerstand oproepen, voorziet Eringa. Tegen reizigers en vervoersbedrijven zegt hij: ‘We hebben de boel hier nu aardig op orde.’

Tegen het kabinet, dat doende is ProRail voor 2021 om te bouwen van een bv tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) om zo meer greep te hebben op de spoorbeheerder: ‘Ik vind het slap als we geen ambitie tonen. In het buitenland kijkt iedereen vol waardering naar wat wij hier klaarspelen. Nederland moet veel meer in Europees perspectief denken.’

Enig aandeelhouder

Op andere markten, telefonie, energie, zijn vergelijkbare bedrijven met de staat als enig aandeelhouder al lange tijd in het buitenland actief. Woordvoerder Jeroen Brouwers van Tennet, net als ProRail een bedrijf dat infrastructuur beheert (hoogspanningsnetwerk): ‘Wij zijn al sinds 2009 in Duitsland actief. Sinds 2014 mogen we ook partner worden in buitenlandse bedrijven. De staat moet daarvoor toestemming geven en de belangrijkste overweging is of het de maatschappij iets oplevert in de vorm van dividend.’

ProRail reist komende maand voor het eerst mee in het gevolg van koning Willem-Alexander en koningin Máxima die op staatsbezoek gaan naar de Baltische Staten. Dat bezoek begint op 10 juni, de handelsmissie is rond het gespreksonderwerp transport geformeerd.

De spoorbeheerder krijgt in Nederland steeds vaker buitenlandse delegaties op bezoek. De afgelopen anderhalf jaar zijn collega-spoorbeheerders uit Noorwegen, Denemarken, Frankrijk en Litouwen komen kijken naar ervaringen van ProRail met het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS. Ook uit Australië, Turkije, Taiwan en Zuid-Korea zijn spoorbeheerders op bezoek geweest, voornamelijk om te kijken hoe in Nederland op drukke trajecten zes keer per uur een intercity kan laten rijden.

Eringa: ‘We geven nu alles gratis weg. We kunnen beter onze kennis en ervaring in het buitenland te gelde maken.’

Volgens ProRail staat Europese spoorwetgeving werkzaamheden in het buitenland niet in de weg. Als het om goederenvervoer gaat, werken spoorbeheerders nu al in andere landen aan zogeheten TEN-T-corridors. Dat zijn internationale spoorwegnetwerken die Europa subsidieert om vervoer over de weg te verminderen.

‘Waarom zouden we als beheerders van het spoor ook niet actief zijn als het gaat om het personenvervoer?’, vraagt Eringa zich hardop af. ‘Personenvervoerders zelf doen dat al jaren. NS is heel succesvol in het buitenland. Op ons eigen spoor rijden heel veel buitenlandse personenvervoerders.’

Winst

NS verdiende vorig jaar 58 miljoen euro aan buitenlandse activiteiten, aldus een woordvoerder. Dat is althans de winst waarvan ook de Nederlandse staat als aandeelhouder profiteert. De NS Groep als internationale holding is vooral in Engeland en Schotland actief, niet alleen in het treinvervoer maar ook in busvervoer. Ook verdient NS in het buitenland aan de exploitatie van winkelformules.

Sinds de marktwerking op het spoor zijn NS en ProRail bedrijven geworden, met de staat als grootaandeelhouder. Het kabinet gaat nu de greep op ProRail weer versterken, onder meer omdat de spoorbeheerder wordt verweten dat bij grote infrastructurele werken en de bouw van nieuwe stations de kosten uit de hand zijn gelopen.

Met de prestaties op het spoor gaat het met ProRail de laatste jaren de goede kant op. Eringa: ‘Al jaren rijdt 90 procent van alle treinen op tijd. Op zo’n druk spoor als het onze is dat een wereldprestatie.’ Al staat voor dit en komend jaar vrijwel vast dat prestatieafspraken over het benutten van de Hogesnelheidslijn niet gehaald zullen worden. Op de HSL wordt het steeds drukker met treinen, waardoor de punctualiteit onder druk komt te staan.

Volgens Eringa speelt daarbij een rol dat Nederland extreem hoge veiligheidsnormen hanteert. Eringa is voorzitter van de Europese branchevereniging van spoorbeheerders EIM: ‘Nogmaals: we zijn een goed exportproduct.’