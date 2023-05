ProRail verwacht kwart van werkzaamheden niet uit te kunnen voeren, deels vanwege dassen en andere dieren

John Voppen, ceo van ProRail, krijgt uitleg over de voortgang van de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

ProRail verwacht dat een aanzienlijk deel van het werk aan het spoor op de plank zal blijven liggen. Dat zei directeur John Voppen dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag. De spoorbeheerder ‘verspijkert’ dit jaar voor 1,3 miljard euro aan het spoor, maar zo’n 10 procent daarvan zal niet tijdig worden uitgevoerd.

Dat wordt de komende jaren alleen maar meer, is de voorspelling. Vanaf 2025 wordt jaarlijks voor 1,8 miljard euro aan onderhoud en investeringen gedaan, dan zal 20 tot 25 procent aan werk blijven liggen. Volgens directeur Voppen komt dit vooral door een tekort aan technisch personeel. ‘We zien dat onze aannemers en ingenieursbureaus mensen tekortkomen.’ Ook materiaaltekorten spelen mee.

Maar de ProRail-baas vroeg dinsdag vooral aandacht voor nóg een oorzaak die het werk bemoeilijkt. Het gaat volgens Voppen om ‘te strikte’ bouwregels die het werk vertragen, zoals wetgeving rondom beschermde diersoorten. Het treinverkeer lag in maart plat in zowel het Brabantse Esch als het Friese Molkwerum, nadat dassen zich hadden ingegraven onder spoorlijnen. ‘Je mag niets doen met die dieren: niet weghalen en er ook geen hek voor zetten.’

Zandhagedissen

Dat is alles behalve een unicum, zegt Voppen. ProRail gaf dinsdag in een bouwkeet vlakbij station Ede-Wageningen, uitleg over het fonkelnieuwe station dat hier zal verrijzen, en ook hier heeft de bouw zich moeten schikken naar de natuur. Voppen: ‘Tijdens het ecologisch onderzoek troffen we zandhagedissen aan. We hebben bijna het hele gebied afgezet en uitgekamd. We vonden vier zandhagedissen en die zijn keurig behandeld. Maar dat betekende dat we pas twaalf maanden later konden beginnen met de bouw van een viaduct.’

ProRail vraagt dinsdag daarom om ‘soepelheid’ en ‘ruimere normen’ in de bouwfase. ‘Laten we meer protocollen opstellen over wat we doen als we beschermde diersoorten vinden. Als we dan dieren aantreffen, kunnen we direct handelen en ze bijvoorbeeld verplaatsen. Snelheid is belangrijk. Anders komen onze spoorprojecten in de knel.’ ProRail overlegt met Rijkswaterstaat en ministeries van I&W en LNV, maar er zit nog onvoldoende schot in de zaak.

In tegenstelling tot andere sectoren gaat ProRail amper gebukt onder de stikstofproblematiek, benadrukt Voppen. ‘Daar hebben we echt heel weinig last van.’