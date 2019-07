ProRail streeft na klachten van reizigers naar volledig rookvrije stations

Lees meer over het rookverbod

Onderwijsinstellingen moeten uiterlijk augustus 2020 een rookverbod instellen op hun terrein en dat ook handhaven.

Het Achterhoekse festival Zwarte Cross deelt vanaf dit jaar boetes van 70 euro uit aan bezoekers die roken op plekken waar dat niet is toegestaan. Met de maatregel wil de organisatie voorkomen dat zij zelf boetes moet afdragen.

Ook rookruimtes in de horeca gaan definitief verdwijnen: het einde is in zicht.

Het kabinet maakt haast met het antirookbeleid. Vanaf begin 2020 mogen sigaretten en shag alleen verkocht worden in eenvormige, grauwe verpakkingen.

Waar mag je nog roken? In de ‘openlucht’ dus, maar wat is dat precies? Roken op een voetbaltribune of buitenterras: mag dat?