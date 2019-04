Prorail stopt met omstreden campagne over gevaren rond het spoor

Beeld van de Prorail-campagne. Beeld AFP

De NS keerde zich eerder tegen de actie. De beelden van de gescheurde kledingstukken zouden nabestaanden, machinisten en conducteurs herinneren aan traumatische ervaringen met ongelukken op het spoor. De NS ontving naar eigen zeggen vrijdag meer dan honderd interne reacties van treinpersoneel op de campagne. Volgens NS-bestuurder Marjan van Rintel kwamen de beelden hard aan bij mensen die zelf getuige waren van ongelukken. De campagne ging volgens haar veel te ver.

NS en Prorail waren in gesprek over het aanpassen of stopzetten van de campagne. Toch zijn die gesprekken volgens de spoorwegbeheerder niet de oorzaak van de stopzetting. ‘Dit besluit komt niet door druk van de NS. Mede door de landelijke en zelfs internationale ophef van de afgelopen dagen hebben we in korte tijd veel mensen kunnen bereiken en onze doelstelling gehaald’, zegt een woordvoerder van Prorail.

Prorail zegt veel positieve reacties te hebben gekregen op de campagne, al is er ook begrip voor de kritiek. ‘We gaan niet voorbij aan de gevoelens van nabestaanden, conducteurs en machinisten.’ Elk jaar zijn er (dodelijke) ongevallen rond en op het spoor. In 2018 kwamen 17 mensen hierbij om het leven en waren er 522 gevallen met letsel. Daarnaast ging het vorig jaar volgens Prorail zeker vierduizend keer bijna mis.