ProRail pleit voor massale bomenkap om ‘groenchaos’ te voorkomen

Honderdduizenden bomen langs het spoor moeten vanaf dit najaar worden gekapt of gesnoeid om de veiligheid van treinreizigers te garanderen en vertragingen te voorkomen. Daarvoor pleit spoorbeheerder ProRail in een vandaag te lanceren plan tegen de ‘groenchaos’, waarover De Telegraaf vanochtend bericht.

De kettingzaag en snoeischaar zijn nodig omdat omgewaaide bomen en afgebroken takken steeds vaker het treinverkeer verstoren, terwijl vallende blaadjes de rails in de herfst spekglad maken, zegt ProRail-topman Pier Eringa in De Telegraaf. Vorig jaar leidde op de rails gevallen groen tot 62 duizend verstoorde reizen, 10 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit ProRail-cijfers. Dit jaar verwacht ProRail dat het aantal vertragingen door bomen met 50 procent zal toenemen: de teller staat nu al op ruim 51 duizend verstoorde reizen, vooral door de zware storm van 18 januari, toen er 339 bomen op het spoor kwamen te liggen.

Met drones en 3D-scans wil Eringa eerst het gevaar in kaart brengen dat de 1,5 miljoen bomen opleveren langs het 7.000 km lange Nederlandse spoornet. Daarna velt ProRail in overleg met lokale autoriteiten, natuurexperts en aannemers een oordeel over welke bomen moeten sneuvelen. ‘We kunnen ons altijd beroepen op de spoorwet. Die schrijft voor dat er rond 11 meter van de rails eigenlijk helemaal geen bomen zouden mogen groeien; ook om de veiligheid van reizigers en het zicht van machinisten te garanderen’, aldus Eringa in De Telegraaf.

ProRail verwacht veel weerstand tegen het ingrijpen in de natuur, maar Natuurmonumenten heeft in elk geval begrip voor de plannen. ‘Als beheerder is ProRail verantwoordelijk voor de veiligheid langs het spoor. We gaan er vanuit dat ze een zorgvuldige afweging maken en nadenken over het eventuele herplanten van bomen op andere plekken.’