ProRail moet schadevergoeding betalen voor trillend huis door passerende treinen

Goederenvervoer. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De rechter acht een schadevergoeding op zijn plaats omdat de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal al decennia ‘voortdurend het woon- en leefgenot’ van de betreffende inwoner verstoort. De inwoner woont al vanaf 1970 in een huis op zo’n 15 meter van de rails. Sinds deze eeuw rijden op het traject meer en langere treinen, die bovendien harder reden. Dat heeft volgens de rechter geleid tot ‘onrechtmatige hinder’.

In Nederland wonen ruim 1,3 miljoen mensen binnen 300 meter van een spoor. Toch hoeft ProRail niet bang te zijn dat het binnenkort honderdduizenden schadevergoedingen moet uitkeren, zegt Ruud Hermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. De rechter heeft namelijk specifiek gekeken naar ‘de aard, de ernst en de duur van de hinder’ en ‘de plaatselijke omstandigheden’. Dat geeft volgens Hermans aan dat de uitspraak aan deze casus gebonden is. ‘Je zult voor elke zaak afzonderlijk moeten kijken of er sprake is van hinder.’

Tegelijkertijd kan de uitspraak wel een precedent vormen voor een deel van de groep spooraanwonenden. Uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek afgelopen najaar dat 40 procent van de de spooromwonenden ernstige hinder ondervindt door goederenvervoer. Bij 20 procent leidt dit zelfs tot flinke slaapproblemen. ‘Als de situatie in Goes zich ook bij iemand anders voordoet, zou dat tot eenzelfde casus kunnen leiden’, aldus Hermans. ‘Maar misschien leert ProRail van deze zaak en kan het de stelling dat de omvang van de hinder is toegenomen een volgende keer beter betwisten.’

Waardevermindering

Voor de trillingen van bestaande spoorwegen bestaan in Nederland geen wettelijke normen. Dat de rechter de inwoner van de Zeeuwse stad toch een schadevergoeding toewijst, komt volgens advocaat Redmer Keizer van Helio Advocaten, die de inwoner bijstond, omdat deskundigen de trillingen als ‘heel heftig en heel indrukwekkend’ omschreven. ‘Dat kan ik beamen’, zegt Keizer. ‘Ik wist niet dat een huis zo hard kon trillen.’

Het leeuwendeel van de schadevergoeding (bijna 20 duizend euro) dient ter compensatie voor de waardevermindering van de woning. ‘Het trilt daar zo hard dat de rechtbankdeskundige inschatte dat een koper minder geld zal willen betalen’, legt Keizer uit. Dat de trillingen ook schade aan de buitengevel van de woning hadden veroorzaakt, achtte de rechter niet bewezen, maar voor ‘gederfd woongenot’ en immateriële schade kreeg de inwoner wel zo’n 13 duizend euro toegewezen.

Zolang ProRail de spoorsituatie in Goes niet aanpast, blijft de schadevergoeding bovendien oplopen. Voor iedere maand dat de ‘onrechtmatige trillingshinder’ voortduurt, heeft de inwoner recht op een kleine 110 euro. ProRail laat weten voorlopig niet inhoudelijk op de uitspraak in te kunnen gaan. De spoorwegbeheerder is de uitspraak momenteel ‘aan het bestuderen’ om te bepalen of een hoger beroep zinvol is.

Trillingshinder

Dat de door treinwielen veroorzaakte trillingen via de bodem omliggende gebouwen bereiken en daar tot problemen leiden, is al langer bekend. In 2018 waarschuwde ProRail al dat bij de bouw van nieuwe woningen met de trillingen rekening gehouden moest worden. De trillingen van nieuwe spoorwegen mogen sinds 2014 niet meer boven door de overheid bepaalde grenswaarden uitkomen. Met bijvoorbeeld rubbermatten onder de betonnen dwarsliggers probeert ProRail de trillingshinder tegen te gaan.

Als er geen maatregelen genomen worden, zal het aantal Nederlanders dat problemen ondervindt van de trillingen de komende jaren verder stijgen. Tot 2040 groeit het goederenvervoer per trein naar verwachting namelijk met 30 tot 50 procent. Ook voor het personenverkeer, dat eveneens hinder veroorzaakt, wordt een groei van 20 tot 40 procent voorspeld.