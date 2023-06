ProRail heeft stoorzender te pakken die treinverkeer zondagavond platlegde

Seinen, wissels en treinen op Utrecht Centraal. Beeld ANP XTRA

Dat meldt ProRail donderdagmiddag. De treinstoring rond Amsterdam begon zondagavond om 17.00 uur en hield de hele nacht aan. De reisplannen van tienduizenden passagiers werden daardoor in de war geschopt. Honderden reizigers brachten de nacht buitenshuis door, op veldbedden in de Jaarbeurs, slaapzakken in de Ziggo Dome of onder aluminium dekentjes op het station.

Zondagnacht weken de verkeersleiders uit van Amsterdam naar Utrecht. Sindsdien wordt het treinverkeer in de regio Amsterdam en Schiphol van daaruit gecoördineerd. Maar de oorzaak van de storing was tot op heden onduidelijk. Inmiddels heeft ProRail de stoorzender boven water. Het ging om een probleem in de hardware, een connectiestukje dat niet functioneerde.

Het onderdeel is dinsdag vervangen en het systeem de afgelopen dagen getest. ProRail durft het aan om snel terug te keren naar de post in Amsterdam. Dat gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tijdens die omschakeling kunnen er geen treinen rijden in de regio Amsterdam. Dit heeft impact op reizigers en vervoerders.

Welke treinverbindingen daardoor uit zullen vallen maakt de NS later op de dag bekend.