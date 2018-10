ProRail gaat op eigen initiatief onbewaakte overwegen afsluiten

‘De discussies duren veel te lang. Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen. Dat doen we met betonblokken’, zegt Eringa van ProRail in De Telegraaf. ‘Ik vind het onverantwoord om nog langer af te wachten tot iedereen is uitgepraat. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen.’ Hij zegt daarmee vooruit te lopen op ‘bureaucratie en slappe knieën’.

Naar aanleiding van een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over spoorwegovergangen zei ProRail al dat ‘de veiligste overweg géén overweg is’. De OVV hekelde in het rapport de geringe ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het aantal ongelukken op spoorwegovergangen terug te dringen. ‘De aandacht en ambitie voor overwegveiligheid is verslapt’, aldus de OVV.

ProRail lijkt nu het heft in eigen hand te willen nemen, al weet Eringa waarom bepaalde overgangen nog steeds open zijn en wellicht ook zullen blijven. ‘We zien vaak dat actiegroepen uit de buurt, boeren of wandel- en fietsverenigingen sluiting van een overweg op het platteland tegenhouden.’

Eringa zei in 2016 al dat Nederland van de ‘levensgevaarlijke overgangen af moet’, toen naar aanleiding van het ongeval bij een onbewaakte overgang in het Groningse Winsum. Daar raakten achttien mensen gewond toen een trein van Arriva op een melktankwagen botste. ProRail becijferde daarna dat er 70 miljoen euro nodig was om binnen enkele jaren onbewaakte overgangen op te heffen, of te voorzien van waarschuwingslichten. De beheerder had daar zelf toen niet voldoende budget voor, en vond dat de overheid moest bijspringen.

Reacties Den Haag

Het plan van ProRail krijgt geen steun van het ministerie van Infrastructuur. ‘Voor iedereen die een serieus plan heeft om het spoor te verbeteren, staat mijn deur altijd open’, laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten.

Ze wijst er verder op dat het ‘inmiddels traditie is dat de heer Eringa in de aanloop naar een Kamerdebat over spoor met allemaal plannetjes in de media verschijnt’. Donderdag praat de Kamer over het spoor. Het kabinet trok deze zomer nog 50 miljoen euro extra uit voor het beveiligen van gevaarlijke spoorwegovergangen.

Regeringspartij CDA ziet er ook niets in om het probleem op deze manier op te lossen. ‘Dit moet wel in overleg met gemeente, provincie en het Rijk. We willen namelijk niet dat de blokkades zorgen voor problemen voor inwoners waardoor zij deze gaan proberen te omzeilen, met alle gevolgen van dien’, laat Mustafa Amhaouch weten.

PVV en SP zijn wel positief. ‘We moeten van de onbewaakte spoorwegovergangen af, zo snel mogelijk. We begrijpen daarom goed dat ProRail het beu is en zelf aan de slag gaat met het sluiten van deze overgangen. Inspraakprocedures moeten korter’, zegt Cem Laçin van de SP. Roy van Aalst (PVV) vindt het goed dat Eringa nu ‘doorpakt’.

Drama in Oss

In de afgelopen tien jaar vallen er jaarlijks gemiddeld elf dodelijke slachtoffers op spoorwegovergangen. In Oss voltrok zich vorige maand een drama bij een beveiligde overgang, toen een elektrische bolderkar werd aangereden door een trein. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven.

In Nederland zijn momenteel ruim 1.900 openbare overwegen. 95 procent daarvan is beveiligd met slagbomen, bellen en lichtsignalen. De overige overwegen, 113 in totaal, zijn onbeveiligd. Deze bevinden zich vooral in plattelandsgebieden, of op industriële of particuliere terreinen.