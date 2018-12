ProRail betaalde vaker miljoenen euro’s voor grond die NS Vastgoed met geld toe van de hand deed

Een door ProRail afgesloten onbewaakte overweg in Gelderland. Beeld Pauline Niks

Een ondernemer kocht de percelen destijds voor 1 euro en kreeg er 6,7 miljoen euro bij omdat de grond onderhouden en wellicht gesaneerd moest worden. De vastgoedtak van NS had de grond eerst aangeboden aan ProRail, maar de spoorbeheerder besloot die niet te kopen.

Een week geleden kwam eveneens via het AD naar buiten dat ProRail eerder al eens 18 miljoen euro betaalde aan een gewiekste zakenman die in 2010 onder gunstige voorwaarden grond overnam van de NS – hij kreeg van NS Vastgoed 8 miljoen euro toe. ProRail zag zich bij die gelegenheid genoodzaakt tot een aankoop nadat de grondeigenaar rechtszaken had aangespannen over het gebruik van zijn grond door de spoorbeheerder; ProRail wilde er onder meer hekken en spoorwegovergangen op aanbrengen.

ProRail verdedigt zijn keuzes met het verhaal dat het de grondstroken nooit door NS Vastgoed aangeboden heeft gekregen onder dezelfde gunstige voorwaarden als andere partijen. NS vroeg volgens een woordvoerder van ProRail een ‘substantieel, marktconform bedrag’. Toen een deal met de spoorbeheerder onmogelijk bleek, bood NS Vastgoed de grond aan anderen aan.

ProRail zegt dat het graag dezelfde voorwaarden had gekregen als de andere partijen die later in beeld kwamen bij NS Vastgoed. ‘Dan was het anders gelopen', aldus een woordvoerder. ‘Dat blijft vervelend.’ Volgens hem zullen niet nog meer van dit soort zaken naar buiten komen. ‘Herhaling gaat niet gebeuren, er zijn niet meer gronden.’

NS zegt dat de grond in eerste instantie ‘onder gunstige voorwaarden’ aan ProRail is aangeboden, maar dat de spoorbeheerder geen interesse had. Onder welke precieze voorwaarden de grond werd aangeboden, zegt de NS-woordvoerder niet openbaar te mogen maken.

ProRail heeft overigens veel grond wél overgenomen van NS Vastgoed, dat daar van af wilde omdat het onderhoud de spoorwegen geld kostte. NS ziet het niet als haar taak om de grond naast het spoor te beheren.