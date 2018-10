ProRail-baas Pier Eringa over trillingen langs het spoor: ‘ProRail moet geen tweede NAM worden’

Rammelende koffiekopjes, muren met scheuren: omwonenden langs het spoor klagen regelmatig over voorbij denderende treinen. Trillingshinder leidt al bij 270 duizend mensen tot ergernis en slaapgebrek. Soms klagen omwonenden zelfs over scheuren in de muren.

Pier Eringa, president-directeur van spoorwegbeheerder ProRail. Foto Jiri Buller

ProRail wil zulke problemen voorkomen bij nieuwe bouwprojecten langs het spoor. De spoorwegbeheerder heeft daarom de afgelopen jaren bij tientallen gemeenten ervoor gepleit dat ze eisen stellen aan nieuwe huizen, aldus president-directeur Pier Eringa van ProRail.

Waarom verwacht u meer trillingshinder?

‘Het spoor zal de komende jaren intensiever worden bereden. Trillingen worden meestal veroorzaakt door zware goederentreinen. Maar in de toekomst ook vaker door passagierstreinen, als die geen 140, maar 160 of 180 kilometer per uur gaan rijden. Tegelijk wordt er veel gebouwd langs het spoor, het gaat om vele tienduizenden woningen. Omwonenden vinden ons plezierige buren als ze zelf vaak de trein nemen, maar anders ervaar je eerder last van ons. Meer bebouwing langs het spoor en een drukker gebruikt spoor zullen dus leiden tot meer trillings- en geluidsoverlast bij bestaande en nieuwe buren. Dat is een lastige puzzel.’

Waarom zouden gemeenten en bouwers moeten opdraaien voor trillingen die het spoor veroorzaakt?

‘Het is niet onze keuze om te gaan bouwen langs het spoor, je kunt ook een groenstrook aanleggen. Vergeleken met het wegverkeer zijn wij al zuinig met hoeveel ruimte we gebruiken: een spoorbaan heeft de capaciteit van een vierbaans autosnelweg. Dus ik zou zeggen: houd desnoods wat meer ruimte vrij. Maar ook met aanpassingen in de fundering van woningen kun je al veel doen. Voorkomen is beter dan genezen.’

Nu al zijn er verschillende plekken waar wordt geklaagd over trillingen. Zoals in dorpen langs de Betuwelijn, of in gemeenten als Oosterhout en Rosmalen. Die omwonenden voelen zich lang niet altijd serieus genomen door ProRail.

‘Ik krijg ook brieven van mensen die de koffiekopjes op tafel zien rammelen als er een goederentrein voorbij komt. Maar daarmee staat niet automatisch vast dat de scheuren in hun muur ook door het spoor worden veroorzaakt. Het probleem is dat we te weinig weten van trillingen. Een oplossing moet ook écht helpen, of we nou een potje geld hebben klaarstaan of niet. Als vast komt te staan dat wij de schade veroorzaken, dan moeten we daar volle verantwoordelijkheid voor nemen. ProRail moet geen tweede NAM worden.’

Waarom is trillingshinder hardnekkiger dan geluidsoverlast?

‘Over geluid weten we veel meer. We kunnen het al bij de bron bestrijden: dankzij superronde wielen en goed onderhouden spoorstaven kunnen treinen behoorlijk stil zijn. Geluidswallen zijn minder populair, want bewoners ervaren ze als een Berlijnse Muur. Gelukkig zijn er tegenwoordig geluidswallen die minder hoog zijn, maar toch effectief.

‘We zijn minder goed in het bij de bron aanpakken van trillingsnarigheid, bij de trein zelf. Trillingen verplaatsen zich niet door de lucht, maar in de bodem. Je moet dus maatregelen in de grond treffen. Maar of bijvoorbeeld matten van rubber onder het spoor helpen, hangt enorm af van de bodemgesteldheid. Op dit punt kan ik omwonenden dus helaas niet altijd verzekeren: geen zorgen. We hebben nog geen afdoende wapen tegen trillingen gevonden en we kunnen geen keiharde beloften doen.’

Hoe reageren gemeenten als u bij nieuwbouwplannen bij het spoor waarschuwt voor het risico van trillingen?

‘Het wordt lang niet overal gewaardeerd als wij ons vingertje opsteken. Ze zijn bang dat de bouw duurder uitvalt of dat de grond minder aantrekkelijk wordt. Ons doel is niet om plannen te saboteren of te boycotten, maar om te waarschuwen. Alle begrip voor de noodzaak om huizen te bouwen, de druk op de huizenmarkt is immers zó groot. Maar er mag later geen misverstand over bestaan wat ProRail ervan vindt.

‘Er zijn geen wettelijke normen, gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. Tot nu toe steken we alleen een waarschuwend vingertje op, maar ik sluit niet uit dat we op sommige locaties strenger worden: let op, hier is het echt niet verantwoord om te bouwen.’

Wonen op de spoortunnel in Nieuw Delft Tot enkele jaren geleden denderden 350 treinen per etmaal over een viaduct dwars door Delft. Nu is er een 2,3 kilometer lange tunnel. Het levert bovengronds een zee van ruimte op, waar de komende jaren 1.000 tot 1.500 woningen worden gebouwd.

ProRail heeft in januari 2018 bij de gemeente aangedrongen om in het bestemmingsplan voor ‘Nieuw Delft’ eisen of maatregelen op te nemen, om bouwers te verplichten rekening houden met trillingen. In augustus heeft ProRail daar nogmaals op aangedrongen, omdat de gemeente zei geen goede mogelijkheden te zien om de regels aan te passen.

‘We hebben samen met ProRail onderzoek gedaan naar effect van het spoorverkeer en trillingen in de tunnel op de toekomstige belendende bebouwing’, reageert een woordvoerder van de gemeente. ‘Ook hebben we, op basis van eerder onderzoek van ingenieursbureau ABT, aan kavelkopers handreikingen gedaan voor mogelijke maatregelen. De keuze of en zo ja, welke maatregelen genomen worden, is aan de kavelkopers.’ De gemeente benadrukt dat trillingshinder iets subjectiefs is. ‘Het is als een druppelende kraan. De een heeft er geen last van, de ander wel.’

Delft op een luchtfoto uit 2014 met het oude station en het nieuwe station annex stadskantoor. Het spoor ligt in een tunnel van ruim 2 kilometer. Er worden 1.000 tot 1.500 woningen gepland in Nieuw Delft. Foto Raymond Rutting

